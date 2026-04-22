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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La ministra Margarita Robles visita Kiev para reafirmar el compromiso de España con la paz en Ucrania

Un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) ruso dispara en un lugar no revelado de Ucrania.

Un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) ruso dispara en un lugar no revelado de Ucrania. / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

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