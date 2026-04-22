Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Detienen a un ruso que preparaba un atentado contra las instalaciones del Ministerio de Defensa

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia detuvo a un hombre que preparaba un atentado contra instalaciones del Ministerio de Defensa, según informó hoy el servicio de prensa de la entidad.

"En Moscú fue detenido un ciudadano de Rusia nacido en 1981 que planificaba detonar un artefacto explosivo artesanal junto a las instalaciones del Ministerio de Defensa a solicitud de organizaciones terroristas ucranianas prohibidas en territorio ruso", señaló el FSB en su portal oficial.