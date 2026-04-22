Irán gana la guerra de la propaganda con vídeos virales de manga y Lego: "Han entendido el mundo digital"

El "We Can Do It!" ("¡Podemos hacerlo!") es quizá uno de los carteles de propaganda de guerra más famosos de la historia. Lo creó en 1943 la empresa estadounidense Westinghouse Electric para elevar la moral de sus trabajadoras durante la Segunda Guerra Mundial.

We Can Do It! Poster de propaganda de la Segunda Guerra Mundial / Westinghouse Electric

Hoy, 83 años después, la propaganda de guerra se hace de forma muy diferente: está destinada a audiencias globales, se elabora con inteligencia artificial y es explícitamente violenta, aunque enmascara la crudeza de los conflictos utilizando dibujos animados.

La contienda iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero ha expuesto como nunca antes esta nueva tendencia. Las redes están saturadas de vídeos que narran los principales episodios del conflicto con un nivel de viralidad inédito hasta la fecha. Y, por el momento, los favorables a la resistencia iraní están ganando por goleada.

"Hemos visto cómo un actor relativamente menor, como era Irán, que tenía un sistema de propaganda bastante anquilosado, ha entendido los nuevos ecosistemas digitales y se ha adaptado. Ha lanzado vídeos con personajes de Lego y memes que consiguen por lo general evadir la censura de las plataformas digitales", explica a EL PERIÓDICO Daniel Iriarte, periodista especializado en seguridad global y autor del libro Guerras híbridas. "Un vídeo tradicional, con explosiones y soldados desfilando, podría ser bloqueado. Estos son animaciones, vídeos divertidos. Así consiguen que todos los veamos y los compartamos. Al usar elementos culturales que nos son cercanos, consiguen que bajemos la guardia: penetran en nuestras barreras mentales para meter la narrativa del régimen".

Los más famosos, los que usan música de rap y los famosos muñecos para niños, los hace la productora Explosive Media por encargo del régimen de los ayatolás, según admitió su autor en una entrevista con el medio británico BBC. Su cuenta en Youtube, de Google, ha sido clausurada, pero siguen vivos en el resto de redes sociales.

En uno de ellos, usaron para su relato la oposición del Gobierno de España a la guerra contra Irán. Destacan que "España dijo no" a participar en el conflicto, porque prohibió el uso del espacio aéreo y de las bases de Rota y Morón para lanzar ataques contra el país.

Otros vídeos los hacen ciudadanos anónimos por propia iniciativa. EL PERIÓDICO ha hablado con Kutub (nombre ficticio porque pide mantener el anonimato), un kuwaití de 33 años que elabora algunos de los más visualizados en redes sociales, con millones de reproducciones acumuladas. Se trata de pequeños cortometrakes de personajes al estilo de los cómics japoneses manga. Están narrados en japonés y subtitulados en árabe y en inglés.

"La idea surgió de una observación sencilla: cuando estalla un conflicto en nuestra región, la cobertura suele ser, o bien información seca, o bien comentario político muy sesgado. Ninguno de esos formatos conecta emocionalmente con las audiencias más jóvenes, que han crecido con el anime y con la narrativa visual", explica a este diario. "Yo quería tender puentes. Pensé: ¿y si pudiera hacer que la gente sintiera el peso de estos acontecimientos del mismo modo en que una gran escena de anime te hace sentir algo? Las herramientas de IA han llegado a un punto en el que por fin esto es posible para un creador en solitario, así que empecé a experimentar".

La viralidad llegó de forma casi instantánea.

El derribo de un caza de EEUU

Un ejemplo. El 3 de abril, Irán derribó un caza F-15 estadounidense que iba a bombardear el país. El piloto tuvo que saltar. Las fuerzas iraníes trataron de capturarlo, sin éxito. El Pentágono lanzó una gran operación de rescate en la que el soldado logró ser salvado, pero en la que perdieron media docena de aeronaves y centenares de millones de dólares. El relato, de película, fue narrado por el presidente Donald Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca que duró casi una hora.

Al día siguiente, Kutub ya había subido un vídeo a las principales redes sociales y lo habían visto centenares de miles de personas. Era pura contrapropaganda.

Kutub se define como pacifista y dice estar muy sensibilizado con el sufrimiento de los palestinos. Es, en ese sentido, un vivo representante de la complejidad del conflicto. Kuwait ha sido objetivo de los ataques iraníes, y su élite gobernante está alineada con Estados Unidos e Israel. Sin embargo, su población empatiza más con el otro lado del conflicto, el de "la resistencia".

Retrata a todos los personajes reales: Trump, líderes iraníes como el ayatolá Alí Jameneí, ya fallecido; su hijo, Mojtaba Jameneí, que ahora presuntamente es el líder supremo. Siempre fiel a los hechos, narra las negociaciones irano-estadounidenses en Islamabad o el bombardeo a una escuela de niñas de Minab, donde murieron 165 menores de edad.

La propaganda de Estados Unidos

Estados Unidos también se ha dado a la propaganda generada por IA. La Casa Blanca ha publicado montajes que mezclan videojuegos de Nintendo con explosiones reales en Irán. Algunos de ellos han generado airadas críticas entre los estamentos político y militar de Estados Unidos, que consideran que se frivoliza con una guerra que ya ha costado la vida de 15 soldados estadounidenses y más de medio millar de heridos.

La respuesta oficial iraní se ha realizado sobre todo a través de las cuentas de las embajadas por el mundo. La de Zimbabue, por ejemplo, se mofó del ultimátum de Trump para destruir los puentes y centrales eléctricas de Irán diciendo que esa hora, las ocho de la tarde, no les venía bien. O que no podían reabrir el estrecho de Ormuz, como les exigía la Casa Blanca, porque "habían perdido las llaves".

La Embajada de Irán en España usó el vídeo viral de "Marichocho" para responder a Trump en X, rompiendo por completo el tono habitual de las comunicaciones diplomáticas del país de mayoría persa.

Sara Fernández

Porque esta es otra de las claves de la propaganda viral creada con IA en esta guerra: el público objetivo.

Noticias relacionadas

"Como en Irán han bloqueado internet, han conseguido que toda la guerra cognitiva tenga un solo público objetivo, que es el occidental. Mientras, la Administración Trump intenta elevar el apoyo a la guerra dentro de su país", concluye Daniel Iriarte. "La propaganda estadounidense, sin embargo, está siendo ineficaz. Si la operación hubiera salido bien y hubieran conseguido concesiones del régimen, habría sido eficaz presentar esta guerra de forma cinematográfica, como un videojuego que evita presentar los efectos reales de la guerra a la vez que deshumaniza al enemigo. Pero, sin conseguir sus objetivos estratégicos, está siendo una campaña hueca".