Guerra en Oriente Medio
El ayatolá Jameneí está "gravemente herido" pero sigue lúcido mentalmente, según 'NYT'
Le han operado tres veces de una pierna y está a la espera de una prótesis
Redacción
El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, resultó gravemente herido en el ataque aéreo de Estados Unidos e Israel en el que murió su padre y predecesor, Ali Jameneí, pero mantiene la lucidez mental, informó este jueves 'The New York Times'. La información del diario neoyorquino, que cita a varios funcionarios iraníes sin revelar su identidad, señala que el nuevo ayatolá había delegado "por el momento" la toma de decisiones en los generales del ejército ideológico de la Guardia Revolucionaria.
Jameneí no ha aparecido en público desde que fue nombrado líder supremo y sus comunicaciones públicas son a través de comunicados escritos, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre su estado, e incluso sobre si está vivo. Aunque Jameneí resultó "gravemente herido" en el ataque aéreo del 28 de febrero, "mantiene la lucidez mental y está activo", señaló 'The New York Times'.
"Le han operado tres veces de una pierna y está a la espera de una prótesis", también ha sido intervenido en "una mano y está recuperando poco a poco la movilidad. Su rostro y sus labios sufrieron quemaduras graves, lo que le dificulta el habla", dijo uno de los funcionarios citados en la información. "Con el tiempo necesitará cirugía plástica", añadió. El contacto con Jameneí, que permanece oculto por motivos de seguridad, se realiza por notas escritas, según el periódico.
Los altos mandos de la Guardia Revolucionaria no lo visitan, pero el presidente Masoud Pezeshkian, que es cirujano cardíaco, ha participado en su atención, según el diario.
El ejército ideológico de Irán considera que ha contenido "la amenaza para la supervivencia del régimen" que supuso el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel.
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