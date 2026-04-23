Estados Unidos
Diez heridos en un tiroteo en un centro comercial de Luisiana
El altercado ocurrió cuando dos grupos de personas comenzaron a discutir y a gritarse en una zona de comidas
EFE
Un tiroteo en un centro comercial en Baton Rouge, Luisiana, en el sur de Estados Unidos, dejó diez personas heridas, lo que representa la segunda balacera masiva en dicho estado en menos de una semana.
El incidente, considerado un "ataque directo", comenzó a las 13:22 hora local del centro de Estados Unidos (20:22 en horario peninsular español), cuando dos grupos de personas comenzaron a discutir y a gritarse en una zona de comidas, expuso a los medios el jefe de Policía de Baton Rouge, T.J. Morse, quien apuntó que "ya no hay un tirador activo".
"Desafortunadamente, hubo algunas personas inocentes que estaban en el área que también podrían haber recibido rondas de disparos. Por ahora, tenemos diez víctimas en hospitales locales", explicó el funcionario a la prensa fuera del lugar de los hechos.
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