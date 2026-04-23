ORIENTE MEDIO
Trump dice que "nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear"
El mandatario estadounidense descarta por completo la opción de un ataque nuclear contra Teherán
EFE
Washington
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