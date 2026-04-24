En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Un correo interno del Pentágono plantea la suspensión de España de la OTAN por no colaborar en la guerra contra Irán
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
El precio del petróleo sube a 105,2 dólares
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,1% en torno a las 8.15 horas de este viernes y se movía por encima de los 105 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 0,1%, hasta los 95,73 dólares por barril.
Un correo interno del Pentágono plantea la suspensión de España de la OTAN por no colaborar en la guerra contra Irán
El Pentágono plantea en un correo interno la suspensión de España de la OTAN por no colaborar con EEUU en la guerra contra Irán.
El embajador de Israel ante la ONU afirma que el alto el fuego con Líbano "no es del 100%"
El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha afirmado este jueves que la extensión por tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano anunciada poco antes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no es del 100%", ya que, ha alegado, Israel "tiene que tomar represalias" cuando el partido-milicia chií libanés Hizbulá "lanza cohetes". "El Gobierno libanés no tiene control sobre Hizbulá, y este grupo está lanzando cohetes para intentar sabotear el alto el fuego. Israel tiene que tomar represalias. Cada vez que vemos una amenaza, actuamos", ha declarado Danon en una entrevista con la cadena CNN, después de que Trump anunciara la extensión del alto el fuego, rodeado de autoridades estadounidenses y de los embajadores en el país norteamericano de Israel y Líbano.
Hizbulá reivindica un ataque contra una localidad israelí fronteriza e Israel asegura haber respondido
El Ejército de Israel y el partido-milicia chií libanés Hizbulá han seguido intercambiando ataques, esta vez en torno a la fronteriza localidad israelí de Shtula, mientras se celebraba el encuentro diplomático entre Israel y Líbano en Estados Unidos, que ha terminado con el anuncio de una extensión del alto el fuego por tres semanas. En concreto, Hizbulá ha reivindicado el lanzamiento de "una salva de cohetes contra el asentamiento de Shtula a las 23.15 del jueves" (hora local, 0.15 del viernes en España peninsular y Baleares), según un comunicado recogido por la cadena Al Manar, afín al grupo.
Hizbulá ha defendido su ataque contra la citada localidad como "respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí y a sus ataques contra la localidad de Yater, en el sur de Líbano", horas después de que al menos dos personas, una de ellas menor de edad, hayan resultado heridas en un bombardeo sobre la mencionada ciudad de la meridional gobernación de Nabatiye, blanco también en su zona septentrional, en Shukin, de otro ataque con tres víctimas mortales. El ataque ha tenido una pronta respuesta israelí, según ha afirmado un portavoz de su Ejército en un comunicado que asegura que sus fuerzas "han atacado el lanzador desde el que se han disparado varios cohetes contra la zona de Shtula".
Decaen las expectativas en Islamabad para lograr avance diplomático que desbloquee negociaciones
Las negociaciones de paz entre Irán y EEUU previstas para realizarse en Islamabad continúan en entredicho, ante la ausencia de avances diplomáticos que permitan asegurar que las partes viajarán a la capital pakistaní para reanudar sus encuentros bilaterales pese a los esfuerzos de los mediadores. Sin comunicados ni manifestaciones oficiales por parte de las autoridades locales, que mantienen desde hace días su posición de que Pakistán hará todo lo posible para traer a las delegaciones iraníes y estadounidenses a la mesa, son las actitudes y las filtraciones que se están produciendo a medios locales y árabes las que dibujan un panorama poco halagüeño para la reunión.
Se prolonga el alto el fuego en Líbano
Israel y el Líbano extienden el alto el fuego tres semanas, según ha anunciado Donald Trump.
"No me presionen"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este jueves a poner un plazo para el fin de la guerra de Irán y recordó que el país ha estado involucrado en el pasado en conflictos largos como Vietnam o Irak. "No me presionen", respondió el republicano a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca cuando fue cuestionado por cuánto tiempo estaría dispuesto a prolongar el conflicto.
Hizbulá ataca Israel
El grupo chií Hizbulá anunció nuevos ataques contra el norte de Israel, que el Ejército interceptó, mientras representantes del Gobierno de Beirut y de Tel Aviv se reúnen en la Casa Blanca para adelantar negociaciones de paz.
Habla Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este jueves que no tiene ninguna intención de realizar un ataque nuclear contra Irán y consideró que "nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear"
Teherán activa sus defensas aéreas
Las defensas aéreas se activaron esta noche en Teherán, según varias medios iraníes que no explicaron el motivo. “Las defensas aéreas están activas en Teherán”, informó en X el diario estatal Tehran Times, que acompañó el mensaje de un vídeo en el que se observaban los disparos de las defensas en el cielo de la capital.
- Víctor Manuel: 'Todos estos anormales que vemos pactando ahora pasarán y no nos acordaremos de ellos
- Carla Leite ya está en Portland tras su salida del Casademont: 'No puedo esperar a empezar a trabajar con el equipo
- El calvario de Francho, capitán del Real Zaragoza: 'Lo más seguro es que a final de temporada haya que operar, así no puedo seguir
- El Movistar Estudiantes-Casademont Zaragoza, en directo: día 1 sin Carla Leite con los deberes hechos
- Carlos Cantero, sobre la marcha de Carla Leite del Casademont: 'Prefiero priorizar a las que siguen, las que han dado el callo y las que van a sacarnos las castañas del fuego
- El Real Zaragoza se plantea la continuidad de Mawuli Mensah en caso de descenso a Primera RFEF
- Resurge el gran bombeo hidroeléctrico entre Mequinenza y Alcañiz: el proyecto olvidado del Ebro que puede cambiar el futuro del Bajo Aragón
- Dos jóvenes le piden un cigarro a una mujer y le roban una cadena en Zaragoza