Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Un correo interno del Pentágono plantea la suspensión de España de la OTAN por no colaborar en la guerra contra Irán

Hizbulá reivindica un ataque contra una localidad israelí fronteriza e Israel asegura haber respondido

El Ejército de Israel y el partido-milicia chií libanés Hizbulá han seguido intercambiando ataques, esta vez en torno a la fronteriza localidad israelí de Shtula, mientras se celebraba el encuentro diplomático entre Israel y Líbano en Estados Unidos, que ha terminado con el anuncio de una extensión del alto el fuego por tres semanas. En concreto, Hizbulá ha reivindicado el lanzamiento de "una salva de cohetes contra el asentamiento de Shtula a las 23.15 del jueves" (hora local, 0.15 del viernes en España peninsular y Baleares), según un comunicado recogido por la cadena Al Manar, afín al grupo.

Hizbulá ha defendido su ataque contra la citada localidad como "respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí y a sus ataques contra la localidad de Yater, en el sur de Líbano", horas después de que al menos dos personas, una de ellas menor de edad, hayan resultado heridas en un bombardeo sobre la mencionada ciudad de la meridional gobernación de Nabatiye, blanco también en su zona septentrional, en Shukin, de otro ataque con tres víctimas mortales. El ataque ha tenido una pronta respuesta israelí, según ha afirmado un portavoz de su Ejército en un comunicado que asegura que sus fuerzas "han atacado el lanzador desde el que se han disparado varios cohetes contra la zona de Shtula".