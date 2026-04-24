EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El partido opositor PJ rechaza el anuncio del fin de la amnistía

El partido opositor de Venezuela Primero Justicia (PJ) rechazó este jueves que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunciara que la amnistía "llega a su fin", dos meses después de que se aprobara la ley -que no contempla una caducidad- y cuando aún hay 473 presos políticos, según la ONG Foro Penal.

"Como mencionamos desde que fue aprobada, la Ley de Amnistía era insuficiente y excluyente", manifestó PJ en su cuenta de X.

En este contexto, la formación reafirmó su compromiso con la consolidación de una transición en el país que, subrayó, solo podrá dar por iniciada cuando "todos los presos políticos, civiles y militares obtengan libertad plena".