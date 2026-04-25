Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU sigue deteniendo buques de Irán en medio de la incertidumbre sobre la negociación

Trump pausa la guerra con la negociación en el aire

La extensión indefinida del alto el fuego decretada por el presidente estadounidense, Donald Trump, abre una nueva fase en la guerra en Irán en un momento en el que las negociaciones con Teherán siguen en el aire y la crisis en Ormuz y la cuestión nuclear se mantienen como tareas pendientes y de difícil solución en cualquier eventual pacto.

Cuando la ofensiva estadounidense contra la República Islámica cumple casi dos meses, Trump ha vuelto a dar otro giro en su estrategia en la guerra con una tregua flexible y sin aparente fecha de caducidad que justifica en las supuestas divisiones en el seno de la República Islámica sobre el acuerdo final a negociar con la parte norteamericana.