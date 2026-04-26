América Latina comienza a responder a las injerencias y a las campañas de desinformación de Rusia

Algo está cambiando en América Latina y en su percepción, no solo de la guerra de Ucrania, sino también del papel que está jugando Rusia en la región. El continente que, junto con África, ha sido objetivo prioritario en los últimos años de campañas de propaganda rusas que intentan sacar partido a sus históricos resentimientos hacia EEUU, ha vivido recientemente episodios y escándalos donde se han denunciado abiertamente las maniobras del Kremlin y sus interferencias en la política local. Son episodios aún escasos y acompañados a veces de posibles episodios de oportunismo político, en otras ocasiones motivados por irregularidades en las adjudicaciones, o por el deseo de impedir que un gobierno apoyado por potencias extranjeras capture un Estado. Pero han tenido como resultado haber trasladado el debate al grueso de la opinión pública.

Un escándalo de injerencia rusa aprovechado por Milei contra sus críticos en Argentina Se desconocían los detalles, pero su existencia ya había sido adelantada por las autoridades más de medio año atrás. Hace tres semanas, un consorcio internacional de publicaciones de investigación difundió la noticia de que una vasta red de desinformación rusa denominada 'La Compañía' y vinculada en el pasado al grupo Wagner logró insertar en 2024 cientos de artículos críticos con el presidente Javier Milei en una campaña en la que se invirtió un total de 283.000 dólares. También se incluían piezas que azuzaban un posible conflicto con el vecino Chile y denostaban el alineamiento inicial del actual presidente argentino con la Ucrania de Volodímir Zelenski, una política posteriormente matizada. La revelación fue reproducida por la mayoría de los medios argentinos, y sirvió de excusa al Ejecutivo argentino para retirar acreditaciones de acceso a la Casa Rosada a periodistas y medios críticos que habían publicado esos artículos 'precocinados'. Santiago O 'Donnell, director de Filtraleaks, autor en Argentina de la investigación y en el pasado uno de los periodistas que más trabajó el dossier de WikiLeaks con Julian Assange, considera "positiva" la revelación, pese al uso que podría estar haciendo de ella el poder. "Demuestra" a la ciudadanía que "en Argentina, más allá de EEUU, hay otras potencias que están interfiriendo en nuestra vida diaria", explica a EL PERIÓDICO. El efecto inmediato de estas revelaciones ha sido la apertura de una investigación judicial, que servirá de termómetro de la voluntad del Ejecutivo de Milei de luchar contra las injerencias de Rusia en Argentina, país donde residen decenas de miles de ciudadanos rusos llegados tras el arranque de la invasión y que ha sido utilizado por los servicios de inteligencia del Kremlin para crear identidades falsas a sus espías ilegales que luego operan en Europa. "Soy muy escéptico respecto al resultado de la investigación", confesó a EL PERIODICO una persona con acceso al Ejecutivo de Milei que prefiere el anonimato. Esta fuente crítica la tibia respuesta oficial del Gobierno, y ante lo sucedido demanda que se adopten medidas drásticas que refuercen la seguridad nacional, tales como imposición de visado de entrada a los ciudadanos rusos. "Ni siquiera se produjo un llamado al embajador ruso al ministerio para protestar" por la interferencia, lamenta.

Chile sienta precedentes en la lucha contra la desinformación del Kremlin Fue un corte repentino, y sin prevención alguna. En febrero pasado, la señal televisiva en abierto del canal gubernamental ruso RT en español se vio súbitamente interrumpida, precisamente en el momento en que el presentador del noticiero hablaba acerca de Irán, cercano aliado de Moscú, y de fracasadas negociaciones pasadas respecto a su programa nuclear. La razón de la medida: una infracción al artículo 16 de la ley 18.838 identificada por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), el ente regulador del sector audiovisual en Chile, que consideraba que Canal Dos (Telecanal), la empresa concesionaria, propiedad de Remigio Ángel González, empresario mexicano apodado 'El Fantasma', había cedido en la práctica el control editorial de la señal televisiva a RT, cuya programación se emitía en 23,5 de las 24 horas del día. "La responsabilidad editorial no es transferible ni delegable", ha puntualizado en un mensaje EL PERIÓDICO María José Labrador, directora del Centro de Estudios de Comunicación Aplicada en la Universidad del Desarrollo (UDD) de Santiago de Chile, miembro del Observatorio contra la Desinformación y una de las primeras voces que en su día denunció las irregularidades que rodearon la emisión chilena de RT en abierto. "Si un canal chileno difunde una noticia falsa o una difamación, el afectado debe poder acudir al medio local; al ceder el 96,4% de la parrilla, Telecanal borró prácticamente su identidad editorial y jurídica", continúa La medida podría sentar precedente en América Latina ya que, con unas pocas excepciones, Chile se convierte en el primer país de peso en la región en adoptar medidas restrictivas contra RT siguiendo el ejemplo de Europa y EEUU. "El espectro radioeléctrico es un bien escaso y estratégico, y permitir que una estación nacional funcione como una repetidora técnica de una potencia extranjera equivale a una cesión de soberanía comunicacional", recuerda Labrador. Las medidas adoptadas contra RT en Chile resumen la actitud de las autoridades del Estado andino contra la desinformación y las campañas de injerencia rusa desde el inicio del conflicto, independientemente de sesgos ideológicos. El expresidente Gabriel Boric, del Frente Amplio, fue en su día el único líder izquierdista en América Latina en condenar la invasión de Ucrania. A la toma de posesión de José Antonio Kast, su sucesor, acudió el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, lo que permite entrever la continuación de esta política de solidaridad con Kiev en el conflicto ucraniano.

Derrota del tándem Moscú-Pekín en unas elecciones en las que Honduras se jugaba su futuro Las recientes elecciones generales y presidenciales en Honduras, celebradas el pasado 30 de noviembre en un ambiente de tensión y gran polarización, supusieron un gran revés para las ambiciones de Rusia y China, países que aspiraban incrementar su presencia en el pequeño estado centroamericano de la mano del partido Libertad y Refundación, formación izquierdista a la que pertenecía la presidenta saliente Xiomara Castro. Durante el proceso electoral, la publicación de investigación 'Expediente Abierto' documentó una campaña de manipulación digital e informativa para "influir en la percepción pública y la legitimidad del proceso democrático" con la participación de "actores extranjeros" que utilizaron "tácticas sofisticadas de influencia y propaganda". El interés de Moscú y Pekín en los comicios hondureños quedó claro cuando en agosto de 2025, la Embajada de Rusia, país donde no se celebran elecciones libres desde hace décadas, planteó a la cancillería hondureña el envío de observadores electorales a los comicios, demanda que finalmente fue rechazada por la Comisión Nacional Electoral. Tal y como se preveía, la jornada electoral y el posterior escrutinio se desarrollaron en un ambiente de caos, interviniendo representaciones diplomáticas europeas para proteger a los miembros de la comisión electoral en el proceso de recuento de votos, entre tentativas del Gobierno -cuya candidata, Rixi Moncada, estaba muy rezagada en el recuento de votos- de deslegitimar el proceso. Una vez proclamada la victoria del candidato derechista Nasry Asfura, el nuevo Gobierno ha imprimido un giro de 180 grados a la política exterior del país, hasta entonces muy próxima a Moscú y Pekín. El flamante jefe del estado hondureño habló por teléfono con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien le transmitió su agradecimiento por la postura de Honduras de "apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania" y con quien abordaron proyectos de cooperación conjuntos. Paralelamente, el embajador de la UE en Tegucigalpa, Gonzalo Fournier, ha empezado a denunciar en los medios "abusos" de la soberanía nacional por parte de Moscú que permitía el anterior Ejecutivo, como el uso "de la bandera de Honduras" por parte de la denominada flota fantasma rusa que intenta evadir las sanciones internacionales contra el Kremlin.