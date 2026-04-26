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Intento de atentado a Trump, en directo | El atacante, detenido por el FBI, actuó solo y llevaba un arma larga
El presidente estadounidense sale ileso de un atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca
Redacción
El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, han tenido que ser evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto. El agresor ha sido detenido y, según el FBI, llevaba un arma larga.
Tras el atentado, Trump ha confirmado que el detenido es residente en el estado de California y ha actuado por su cuenta, calificándolo de "lobo solitario" y "persona con graves problemas".
Trump: "No parecía un edificio muy seguro"
El sospechoso detenido, Cole Tomas Allen, según las primeras investigaciones, apareció armado en uno de los controles de seguridad del hotel Washington Hilton, donde se celebraba el evento, e intentó atravesar corriendo el vestíbulo mientras disparaba con un arma todavía no identificada antes de acabar reducido por los agentes del Servicio Secreto.
Una irrupción cerca del vestíbulo que ha puesto en cuestión la seguridad del hotel Hilton. "Tengo que decir que examinamos las condiciones de este lugar", ha explicado en referencia al hotel, "y no parecía un edificio muy seguro, y no quería decir esto, pero por cosas como ésta tenemos que contar con los atributos (del salón de baile), porque tiene cristal a prueba de balas y es a prueba de drones, y el Ejército lo recomienda, y el Servicio Secreto también".
"El caso es que, hoy en día, nos hacen falta medidas de seguridad como nunca antes se han visto", ha concluido.
Sánchez condena el ataque a Trump: "La violencia nunca es el camino"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este domingo el intento de ataque sufrido por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington, y ha señalado que "la violencia nunca es el camino".
"Condenamos el ataque que se ha producido", ha escrito Sánchez en X, en referencia al tiroteo que ha obligado a evacuar a Trump mientras asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).
Sánchez ha añadido: "La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz".
Condena de Israel "en los términos más enérgicos"
El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, condenó "en los términos más enérgicos posibles" el tiroteo. "Condeno el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistió el presidente Trump, y felicito a las fuerzas de seguridad estadounidenses por su rápida actuación para neutralizar al atacante. Tolerancia cero ante la violencia política", escribió Saar en una publicación en X. En dicho 'post' también añadió que "Israel apoya incondicionalmente a Estados Unidos y al presidente Trump
¿Qué se sabe del intento de atentado a Donald Trump?
El presidente estadounidense, Donald Trump, y los demás presentes en la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca fueron evacuados este sábado por la noche tras unos disparos en un intento de atentado en el hotel Hilton. Esto es lo que se sabe del tiroteo
Trump: "Esto no va a disuadirme de ganar la guerra en Irán"
Donald Trump afirmó que el tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca no lo disuadiría de la guerra con Irán, aunque consideró poco probable que el incidente estuviera vinculado al conflicto. "Esto no va a disuadirme de ganar la guerra en Irán. No sé si esto tuvo algo que ver, realmente no lo creo, basándome en lo que sabemos", dijo Trump a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca tras el incidente de seguridad. Trump había dicho antes, sin embargo, que "nunca se sabe" si el suceso podría estar relacionado con la guerra con Irán, y señaló que los investigadores estaban trabajando para determinar el móvil del atacante, a quien describió como un "lobo solitario". El mandatario estadounidense había cancelado más temprano el sábado el viaje de sus enviados a Pakistán para las conversaciones de paz con Irán, tras quedar insatisfecho con la postura negociadora de Teherán después de casi dos meses de guerra.
Conmoción en Pakistán
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo estar "profundamente conmocionado" por el tiroteo registrado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. "Aliviado de saber que el presidente Trump, la primera dama y otros asistentes están a salvo. Mis pensamientos y oraciones están con él, y le deseo continua seguridad y bienestar", expresó el pakistaní en X, donde calificó el incidente de perturbador. Trump canceló el sábado el viaje de sus enviados especiales a Islamabad para entablar diálogo con Teherán, poco después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, abandonara la capital paquistaní sin aparentes avances en las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.
La UE celebra que Trump esté "a salvo"
La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, celebró este domingo que Donald Trump, así como el resto de asistentes, esté "a salvo" tras el tiroteo que obligó a evacuar este sábado al presidente estadounidense mientras asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).
"Me alegra saber que todos los asistentes, incluido el presidente Trump, se encuentran a salvo tras el tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca," dijo la jefa de la diplomacia europea a través de un mensaje en redes sociales.
El primer ministro de Canadá, "aliviado"
El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo estar aliviado" de que el presidente y la primera dama de Estados Unidos resultaran ilesos. En un mensaje en sus redes sociales, Carney declaró: "Estoy aliviado de que el presidente, la primera dama, y todos los invitados estén a salvo tras las informaciones de disparos en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de esta noche en Washington". "La violencia política no tiene lugar en ninguna democracia y mis pensamientos están con aquellos que han sido afectados por este preocupante incidente", añadió Carney.
Quién es Cole Thomas Allen, el sospechoso del intento de atentado contra Trump
Un "loco" y un "lobo solitario". Así describió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al sospechoso que intentó irrumpir en la cena de corresponsales de la Casa Blanca para atacarle, detenido tras dispararle a un agente de las fuerzas del orden. (Seguir leyendo)
Sheinbaum: "La violencia no es el camino"
Una de las primeras personalidades en reaccionar al atentado fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que expresó su respeto al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su esposa, Melania Trump, tras el tiroteo registrado durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, y afirmó que "la violencia no debe ser nunca el camino". "Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino", escribió la mandataria mexicana en su cuenta de X.
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