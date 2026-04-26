Intento de atentado a Trump, en directo | El atacante, detenido por el FBI, actuó solo y llevaba un arma larga

Trump: "No parecía un edificio muy seguro"

El sospechoso detenido, Cole Tomas Allen, según las primeras investigaciones, apareció armado en uno de los controles de seguridad del hotel Washington Hilton, donde se celebraba el evento, e intentó atravesar corriendo el vestíbulo mientras disparaba con un arma todavía no identificada antes de acabar reducido por los agentes del Servicio Secreto.

Una irrupción cerca del vestíbulo que ha puesto en cuestión la seguridad del hotel Hilton. "Tengo que decir que examinamos las condiciones de este lugar", ha explicado en referencia al hotel, "y no parecía un edificio muy seguro, y no quería decir esto, pero por cosas como ésta tenemos que contar con los atributos (del salón de baile), porque tiene cristal a prueba de balas y es a prueba de drones, y el Ejército lo recomienda, y el Servicio Secreto también".

"El caso es que, hoy en día, nos hacen falta medidas de seguridad como nunca antes se han visto", ha concluido.