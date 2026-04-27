Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos debido a "retórica amenazante"

El ministro de Exteriores de Irán regresa a Pakistán para continuar consultas sobre las negociaciones con EEUU

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, arribó este domingo a Islamabad de nuevo para plantear sus últimas consultas regionales con las autoridades paquistaníes en torno a las negociaciones de paz con Estados Unidos, tras su visita a Omán. Menos de 24 horas después de abandonar la capital paquistaní y tras una breve visita a Omán, Araqchí regresó a Islamabad y fue recibido por el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, a su llegada a la base aérea de Nur Khan, según informó la agencia IRNA.

En Mascate, el jefe de la diplomacia iraní se reunió esta mañana con el sultán de Omán, Haizam bin Tariq, quien pidió "priorizar el diálogo y la diplomacia" para encontrar una salida política al conflicto con Estados Unidos, tras el estancamiento de las negociaciones mediadas por Pakistán.