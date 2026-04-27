Se votará el 5 de mayo
Socialdemócratas y ultranacionalistas presentan juntos una moción de censura en Rumanía
El Gobierno se formó hace sólo diez meses y ha aplicado duras medidas de recortes y ahorro para reducir el déficit
EFE
El Partido Socialdemócrata (PSD) de Rumanía, hasta la semana pasada miembro del Gobierno de coalición, y la formación ultranacionalista AUR han anunciado este lunes que presentarán una moción de censura conjunta contra el Ejecutivo.
Los dos partidos, primero y segundo del Parlamento, suman 219 escaños, catorce menos de los necesarios para tumbar al Ejecutivo dirigido por el conservador Ilie Bolojan, y que ha quedado en minoría tras la salida de los socialdemócratas por diferencias sobre cómo reducir el abultado déficit. La votación de la moción de censura está prevista para el 5 de mayo.
El Gobierno se formó hace sólo diez meses y ha aplicado duras medidas de recortes y ahorro para reducir el déficit.
Los dos partidos no aclararon si esta colaboración supone que están dispuestos a formar Gobierno en caso de que caiga la actual coalición, en la que están el conservador PNL de Bolojan, el liberal USR y el partido de la minoría húngara, el UDMR. "Todo camino comienza con un primer paso", se limitó a decir Marian Neacşu, hasta la semana pasada viceprimer ministro con el PSD.
Desde AUR, un partido ultranacionalista crítico con la Unión Europea y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, se ha indicado que el objetivo es provocar la convocatoria de elecciones anticipadas. "El 80% de los rumanos quiere que este Gobierno se vaya" aseguró el líder de la formación, George Simion, que calificó de "fallido" al actual Ejecutivo y recordó que el PNL de Bolojan aparece cuarto en los sondeos de intención de voto.
El ultranacionalista AUR aparece en varias encuestas como favorita para ganar las elecciones, con más del 37% de los votos, el doble que en las elecciones de 2024, que fueron ganadas por los socialdemócratas.
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