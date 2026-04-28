El apoyo a Israel se desploma entre el electorado de EEUU y pone en cuestión el futuro de la ayuda militar

Rahm Emanuel fue jefe de gabinete de Barack Obama y alcalde de Chicago, ni demasiado moderado ni demasiado progresista, la quintaesencia del establishment demócrata. Criado en una familia judía y muy sionista, Emanuel hizo del apoyo incondicional a Israel uno de los elementos de su identidad política. Pero hace solo unos días, ese mismo dirigente, uno de los nombres que suena para pelear por la candidatura demócrata en las próximas presidenciales, puso de manifiesto hasta qué punto han cambiado en su partido las posturas hacia el Estado judío. “No más ayuda financiera y militar a Israel pagada por los contribuyentes estadounidenses”, dijo tajante en el programa de televisión de Bill Maher. “Sois un país como el resto de nuestros aliados: Japón, Corea del Sur, los británicos, los alemanes. Podéis comprar lo que queráis, pero tenéis que respetar las leyes”.

Israel es el país que más ayuda exterior ha recibido de EEUU desde la Segunda Guerra Mundial, según la Oficina de Investigación del Congreso. Nada menos que 175.000 millones de dólares, a los que habría que añadir otros 18.000 millones desde que comenzara la guerra sin fin en Oriente Próximo en 2023. Principalmente en ayuda militar, que ha servido al Estado judío para desarrollar una de las industrias más punteras del mundo y mantener una superioridad militar apabullante en su vecindario. Pero por primera vez en muchas décadas, esa ayuda —siempre bipartidista y sacrosanta— empieza estar seriamente en cuestión.

Se vio hace dos semanas pasada, cuando se llevaron al Senado dos resoluciones para enviar buldócers y bombas de una tonelada a Israel. Ambas fueron aprobadas en la cámara, pero con una oposición sin precedentes. 40 demócratas se opusieron a la entrega de las excavadoras, que Israel utiliza para demoler casas palestinas y libanesas en Gaza, Cisjordania y el sur del Líbano, y otros 36 a las bombas de una tonelada, que han matado a miles de civiles palestinos y libaneses. Todavía más significativo fue que todos los senadores demócratas con aspiraciones presidenciales votaron en contra de ambas mociones.

“Es extraordinario”, asegura a EL PERIÓDICO Josh Paul, un exfuncionario del Departamento de Estado que supervisaba las transferencias de armas a otros países hasta que presentó su dimisión a finales de 2023 en protesta por la complicidad estadounidense en la brutal campaña israelí en Gaza. “Algo así hubiera sido inconcebible hace cuatro años y el hecho de tener al 85% de los senadores demócratas en contra, no solo demuestra que existe un serio debate al respecto en las filas demócratas, sino que muy probablemente se reflejará en las políticas de una futura Administración demócrata”.

Rechazo en las encuestas

La evolución de este tipo de resoluciones es muy ilustrativa. Cuando el independiente Bernie Sanders introdujo la primera moción para bloquear las transferencias de armas a Israel en 2012, ni siquiera logró que se llevara a votación. Cuando finalmente lo consiguió en 2024, 15 senadores (de los 100 de la cámara) la respaldaron. Un año después fueron 27 y, la semana pasada, 40. De las dos cámaras del Senado, es de largo las más moderada.

La creciente oposición política se explica esencialmente por el desplome de las simpatías hacia Israel entre la opinión pública. El 60% de los estadounidenses tienen hoy una opinion desfavorable de Israel, siete puntos más que el año pasado, un porcentaje que aumenta hasta el 70% entre los menores de 50 años, según un sondeo reciente del Pew Research Center. Por afiliación política, el rechazo es abrumador entre los votantes demócratas y los independientes propensos a votar al partido: un 80%. El péndulo solo difiere entre los republicanos: un 58% sigue teniendo una opinión favorable del Estado sionista, pero solo por el peso de los mayores de 50 años. Entre los jóvenes una mayoría tiene una impresión negativa.

Entre los votantes religiosos, el apoyo a Israel también ha caído significativamente desde 2022: 14 puntos entre los protestantes y 23 entre los católicos. “El comportamiento de Israel, particularmente en Gaza, pero ahora también en el contexto de la guerra con Irán, han dejado muy claro al público estadounidense los rasgos de la ocupación israelí y de su actividad militar”, dice Paul para explicar los motivos del divorcio. “Pero también hasta qué punto sus intereses distan de los intereses de EEUU”. Paul está ahora al frente de A New Policy, un laboratorio de ideas con sede en Washington.

Consecuencias a largo plazo

Este vuelco sísmico entre la opinión pública, con un reflejo creciente en la política, es quizás la mayor derrota estratégica sufrida por Israel en estos tres años de victorias tácticas en los distintos frentes de batalla. Bastante más preocupante para los intereses de su Gobierno que el distanciamiento europeo, que todavía no se ha traducido en sanciones o medidas punitivas.

Noticias relacionadas

Sin el apoyo incondicional de Washington, traducido en impunidad para sus acciones, es muy cuestionable que hubiera podido mantener la ocupación de los territorios palestinos y sus políticas expansionistas de colonización. Ahora ese apoyo empieza a estar en entredicho y mucho tendrán que cambiar sus políticas para revertir para que Israel pueda revertir su divorcio en curso de la opinión pública estadounidense.