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Encuentro internacional

Canadá participará por primera vez en la cumbre de la Comunidad Política Europea

António Costa cree que Europa y Canadá "son más que socios con ideas afines"

Archivo - El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con el presidente del Consejo Europeo, António Costa

Archivo - El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con el presidente del Consejo Europeo, António Costa / Europa Press/Contacto/Adrian Wyld - Archivo

Redacción

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, han invitado al primer ministro de Canadá, Mark Carney, a la próxima cumbre de la Comunidad Política Europea, que reunirá a líderes de todo el Viejo Continente los días 3 y 4 de mayo en la capital de Armenia, Ereván. Será la primera vez que un país no europeo participe en esta cumbre que, desde 2022, ha reunido otras siete veces a 48 jefes de Estado y de Gobierno de Europa para abordar cuestiones de interés común y para tratar de fortalecer la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del continente europeo.

Así lo ha anunciado el propio Costa en un mensaje en redes sociales en el que ha subrayado que Europa y Canadá "son más que socios con ideas afines". "Juntos estamos construyendo una alianza global para defender la paz, la prosperidad compartida y el multilateralismo", ha añadido el socialista portugués.

Reforzar la seguridad económica

Esta será la octava reunión de la Comunidad Política Europea, que se celebra en Armenia bajo el lema 'Construyendo el futuro: unidad y estabilidad en Europa'. Los líderes, que se reunirán en un momento de profunda transformación geopolítica, debatirán cómo cooperar más estrechamente y coordinar acciones para fortalecer la resiliencia democrática, impulsar la conectividad y reforzar la seguridad económica y energética.

Además de los 27 estados miembro de la Unión Europea, participan otros como Reino Unido, Turquía, Ucrania, Suiza, Islandia o Noruega. También acuden países candidatos a la adhesión de la UE como Albania, Montenegro, Georgia o Moldavia, además de algunos microestados como Andorra o San Marino.

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Relaciones más estrechas

La invitación a Carney se da en un momento en el que las relaciones entre Bruselas y Ottawa se han potenciado tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, sobre todo tras algunos episodios como las amenazas de Estados Unidos de anexionarse Canadá o Groenlandia, o después de la imposición de aranceles a dos de los principales socios comerciales de Washington. De hecho, en junio de 2025 tuvo lugar en Bruselas una cumbre UE-Canadá en la que ambas partes destacaron su compromiso compartido con el multilateralismo, el orden internacional basado en normas y la cooperación en prioridades comunes como el apoyo a Ucrania, la desescalada en Oriente Próximo, así como con la seguridad económica, el comercio, la innovación digital y la defensa.

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