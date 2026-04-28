Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos debido a "retórica amenazante"

Más de 2.520 muertos y 7.800 heridos en Líbano por ataques de Israel desde el 2 de marzo pese a la tregua

Las autoridades de Líbano han informado este lunes de que la cifra de víctimas por ataques de Israel desde el 2 de marzo supera ya los 2.520 muertos y los 7.800 heridos, pese al alto en fuego en vigor prorrogado la semana pasada en el marco de las negociaciones entre los dos países para poner fin a los enfrentamientos con el partido-milicia chií Hezbola. El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado en un comunicado recogido por la agencia de noticias NNA que 2.521 personas han muerto mientras que 7.804 han resultado heridas a causa de estos bombardeos efectuados por el Ejército israelí en esta última ofensiva, reactivada por Hezbolá en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero. Este mismo lunes, la NNA ha anunciado la muerte de al menos una persona en otro ataque de Israel contra contra la localidad de Qlailé, en los alrededores de Tiro, en el sur de Líbano, mientras que 'L'Orient-Le Jour' ha informado de otros dos fallecidos y cuatro heridos por un ataque en Suané, en el distrito de Marjayún. De acuerdo a las informaciones del diario, pertenecen a la misma familia, siendo los dos muertos un matrimonio, y los heridos, tres hijos y la abuela.