Merz anuncia un recorte drástico en la sanidad pública de Alemania, mientras prioriza el gasto en Defensa

Ahorrar hasta 16.000 millones de euros en la sanidad pública y priorizar el gasto en Defensa: estos son los objetivos esenciales pactados en la coalición de Gobierno entre conservadores y socialdemócratas del canciller alemán, Friedrich Merz, para los presupuestos de 2027. Eso significa que habrá recortes en la sanidad pública, que afectarán tanto a médicos como hospitales, industria farmacéutica o empleados, así como a los asegurados. Implicará la supresión de algunas coberturas odontológicas, del monitoreo preventivo del cáncer de piel, salvo en grupos de riesgo, el aumento del copago por ingresos hospitalarios y medicinas, así como la eliminación de la cobertura gratuita a los cónyuges que no trabajan, a no ser que atiendan a hijos menores o familiares dependientes.

"La sanidad pública seguirá siendo asequible para todos. No se incrementarán las cuotas al seguro", afirmó Merz al presentar la que calificó de "reforma sanitaria más profunda" de los últimos 20 años. En estas últimas dos décadas "hemos gastado demasiado", añadió. La reforma sanitaria es necesaria para evitar que ya en 2027 se acumule un déficit de 16.000 millones de euros, volumen que para 2030 subiría a 40.000 millones de euros.

Los recortes deberán superar la aprobación parlamentaria antes de la pausa del verano, según Merz. Se estima que en el trámite parlamentario se aplicarán algunos cambios, ya que los socialdemócratas apremian para que se reduzca el impacto sobre el ciudadano. Inicialmente se había hablado de recortar 19.000 millones de euros ya el próximo año, pero tras arduas negociaciones entre los coaligados se rebajó la cantidad.

"Sentar prioridades"

La reforma sanitaria fue presentada por Merz apenas una hora antes de que el ministro de Finanzas y líder socialdemócrata, Lars Klingbeil, llevara ante los medios su proyecto presupuestario para 2027, recién aprobado en Consejo de Ministros. El objetivo es la consolidación presupuestaria, avanzó Merz.

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“Pero en determinados ámbitos deberemos gastar mucho, más aún que lo inicialmente planificado. Esto es así especialmente para Defensa y ante los compromisos con nuestros aliados. Tenemos que sentar prioridades. La evolución del último año, especialmente en Irán, muestran la necesidad de invertir en Defensa”, dijo.