En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rumanía denuncia daños materiales por restos de drones tras un ataque ruso cerca de su frontera con Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Un muerto y cuatro heridos tras un ataque ucraniano en la región fronteriza rusa de Bélgorod
Un civil ruso murió y otros cuatro resultaron heridos tras un ataque de drones ucranianos contra la región fronteriza de Bélgorod, según informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.
"A consecuencia de los nuevos ataques terroristas murió un civil y otros cuatro resultaron heridos", escribió en su canal de MAX, el Telegram ruso.
Rusia confirma que no habrá armamento en el desfile del 9 de mayo
El desfile militar en la plaza Roja de Moscú del próximo 9 de mayo se celebrará sin equipos militares, confirmó hoy el Ministerio de Defensa, en medio de crecientes rumores que sugerían esa posibilidad.
"La columna del equipo militar no participará en el desfile este año debido a la situación operativa actual", señaló Defensa en un comunicado.
La nota agregó que por la plaza Roja sí marcharán militares y alumnos de escuelas castrenses y también habrá una parada aérea.
Carlos III pide ante el Congreso de EE.UU. apoyo a Ucrania y defiende el papel de la OTAN
El rey Carlos III del Reino Unido instó este martes, en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, a respaldar a Ucrania frente a Rusia y defendió el papel de la OTAN en un contexto de críticas de la Administración de Donald Trump contra la Alianza Atlántica.
El monarca recordó que Londres y Washington han "luchado hombro con hombro" en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la de Afganistán, y apuntó que "esa misma determinación inquebrantable es necesaria para la defensa de Ucrania y de su valiente pueblo, con el fin de asegurar una paz verdaderamente justa y duradera".
Evacúan a unas 60 personas tras el nuevo ataque ucraniano a la refinería rusa en Tuapsé
Unas 60 personas fueron evacuadas este martes de las inmediaciones de la refinería de la ciudad portuaria rusa de Tuapsé (a orillas del mar Negro), atacada hoy por drones ucranianos por tercera vez en lo que va de abril, informaron fuentes oficiales.
"En total, de las casas ubicadas cerca de la refinería fueron evacuados 58 habitantes", señaló el gabinete de crisis creado en la región de Krasnodar para paliar las consecuencias del ataque.
Según la fuente, que poco antes había informado de unos 30 evacuados, un equipo de buzos se encuentra en alerta cerca de Tuapsé para realizar inmersiones adicionales e inspeccionar las aguas en busca de posibles vertidos de petróleo provocados por el incendio en la refinería.
Liberado en Bielorrusia el periodista polaco Andrzej Poczobut como parte de un intercambio con Minsk
El periodista polaco Andrzej Poczobut, condenado a ocho años de prisión en Bielorrusia por provocar daños a la seguridad nacional del país e incitar al odio, ha sido puesto en libertad por las autoridades de Minsk y ha cruzado a Polonia, donde ha sido recibido por el primer ministro polaco, Donald Tusk, que ha desvelado gestiones de Varsovia para lograr su salida de la cárcel.
"Andrzej Poczobut libre. Bienvenido a casa polaca, amigo", ha señalado el dirigente polaco en una publicación en redes sociales en la que se le ve junto al periodista, todavía con el pasaporte en la mano, en la zona fronteriza entre Polonia y Bielorrusia.
Tusk ha recalcado que el intercambio en la frontera con Bielorrusia es "el final de un complicado juego diplomático que ha durado dos años" y que ha estado "lleno de giros dramáticos", reconociendo "la gran ayuda" durante todo el proceso de sus socios estadounidenses, rumanos y moldavos. "Les agradezco a todos en nombre de Andrzej Poczobut y en el mío propio", ha indicado.
Zelenski pide medidas a Israel por su inacción con los buques rusos con grano presuntamente robado
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha elevado este martes el tono ante la inacción de Israel con buques rusos que atracan y descargan en puertos israelíes cargamento agrario presuntamente robado de territorios ucranianos, incidiendo en que las autoridades israelíes "no pueden desconocer qué barcos llegan a los puertos del país ni qué carga transportan".
"En cualquier país normal, la compra de bienes robados conlleva responsabilidad legal. Esto se aplica, en particular, al grano robado por Rusia", ha afirmado el mandatario ucraniano en un mensaje en redes en que el que denuncia que otro buque ruso cargado con grano "ha llegado a un puerto en Israel y se prepara para descargar".
Así ha incidido en que este "no puede ser un negocio legítimo" y ha pedido medidas a las autoridades de Israel. "Las autoridades israelíes no pueden desconocer qué barcos llegan a los puertos del país ni qué carga transportan", ha afirmado, asegurando que el comercio de grano incautado "viola incluso las propias leyes del Estado de Israel".
Muere un civil ruso por el ataque de un dron ucraniano
Un civil ruso murió este martes por el ataque de un dron ucraniano contra una empresa agropecuaria en la región fronteriza de Briansk, según informó el gobernador local, Alexandr Bogomaz. "Lamentablemente, a consecuencia de un ataque deliberado contra la empresa agropecuaria Miratorg, murió un empleado. Nuestras profundas condolencias a los familiares del fallecido", escribió en su canal de Telegram.
Tres muertos en Rusia por ataques ucranianos con drones
Al menos tres civiles rusos murieron hoy y otros tres resultaron heridos, incluido un adolescente, tras ataques ucranianos con drones en la región fronteriza de Bélgorod, informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov. "En la localidad de Bobrava del distrito Rakitianski, un dron atacó un automóvil en el que viajaba una familia. Un hombre y una mujer fallecieron antes de la llegada de la ambulancia. Su hijo de 16 años fue trasladado al Hospital Clínico Regional Infantil", escribió en su canal de MAX.
Un ataque ucraniano incendia una refinería rusa
Un ataque ucraniano a la refinería de la ciudad portuaria rusa de Tuapsé, a orillas del mar Negro, generó hoy un incendio tras la caída de fragmentos de un dron que fue derribado, según informaron las autoridades locales. "En Tuapsé, debido a la caída de fragmentos de un dron, se desató un incendio en la refinería. No hay víctimas", informó en Telegram la Administración de la región de Krasnodar.
Rusia prohibirá enviar al frente a operadores de drones para no ahuyentar a estudiantes
El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este lunes que enviará una circular al Ejército en la que se prohibirá terminantemente enviar al frente a los operadores de drones, muchos de los cuales son jóvenes.
El objetivo de la medida es "incrementar" el cumplimiento del reglamento de servicio en las unidades de drones por parte de los comandantes, aseguró Víctor Goremikin, jefe del departamento político-militar de las Fuerzas Armadas, según informaron las agencias locales.
Según el documento del ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, que será enviado a finales de este mes de abril, los operadores de drones sólo podrán ser empleados en el Ejército en virtud de los contratos que hayan firmado.
- Fnac abandonará su macrotienda del Coso en Zaragoza tras 26 años en ella: una inesperada mudanza en el centro de la ciudad
- Los meteorólogos coinciden: Zaragoza, preparada para la vuelta de las lluvias a partir de esta fecha
- Los jugadores del Real Zaragoza y del Huesca se liaron a puñetazos en el vestuario tras un insulto de un futbolista azulgrana a Andrada
- La cafetería de Zaragoza que atrae a clientes desde más de 100 kilómetros solo para desayunar: 'Vienen especialmente aquí
- Nueva infraestructura estratégica: Arcosur se prepara para la prolongación de la que será la avenida más larga de Zaragoza
- El bar heavy más antiguo de Zaragoza celebra su 45 aniversario con una noche especial: 'Donde todo comenzó
- Carlos Cantero no dirigirá al Casademont Zaragoza en los 'playoffs'
- Los entresijos del traslado de Fnac en Zaragoza: negociación fallida, estrategia y un “caramelo” en el Coso