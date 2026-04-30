Cole Allen acepta permanecer en prisión a la espera del juicio por su atentado contra Trump

Cole Tomas Allen, el profesor de 31 años que el pasado fin de semana inició un tiroteo en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, ha aceptado este jueves permanecer en prisión a la espera del juicio por tratar de asesinar al presidente estadounidense, Donald Trump.

Allen debía comparecer ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, para impugnar su detención y quedar en libertad provisional, según anunciaron sus abogados el miércoles por la noche. Sin embargo, el acusado de intento de magnicidio ha renunciado a su derecho de apelación —por ahora— y permanecerá en la cárcel.

¿Qué pasó?

Allen irrumpió por sorpresa en un pasillo de acceso al salón de baile del hotel Hilton de Washington que acogía la cena alrededor de las 20.40 horas del sábado. Llevaba, entre otras, una arma larga. Al tratar de cruzar el detector de metales fijado en el control de seguridad de acceso a la gala abrió fuego, según la denuncia. Los agentes del Servicio Secreto oyeron un "fuerte disparo" y uno de ellos fue alcanzado en el pecho. El chaleco antibalas que portaba evitó la tragedia.

El tiroteo obligó a las fuerzas de orden a evacuar rápidamente a Trump, al vicepresidente J.D. Vance y otros miembros de la Administración republicana que se habían reunido para su tradicional cena anual con los periodistas. A excepción de Kash Patel, director del FBI, todos los funcionarios del Gobierno eran considerados "objetivos", según un manifiesto firmado por Allen.

Trump durante la ruenda de prensa posterior a su intento de asesinato / @realDonaldTrump / Truth Social

El atacante fue detenido después que un agente del servicio secreto le disparara "varias veces". No obstante, se desconoce si fue alcanzado por las balas. Una denuncia penal afirma que cayó al suelo y sufrió heridas leves, pero no fue impactado por los disparos de las autoridades, informa la cadena NBC. Trump compartió en redes sociales una imagen del presunto agresor tumbado en el suelo, sin camiseta y con las manos esposadas tras la espalda.

En los últimos días, los medios de comunicación estadounidenses han publicado el selfie que Allen se tomó antes de tratar de atentar contra la vida de Trump. En caso de ser declarado culpable, el intento de magnicidio es un delito castigado con una pena de hasta cadena perpetua. Sobre él también pesa el cargo de transportar un arma de fuego entre estados con intención de cometer un delito grave, lo que conllevaría una pena de hasta 10 años de cárcel.

"Amable" o "peligroso"

La fiscal adjunta estadounidense, Jocelyn Ballantine, informó que Allen había viajado a la capital del país armado con una escopeta de bombeo, una pistola semiautomática, tres cuchillos y "otros objetos peligrosos". Por eso solicitó la prisión provisional. Los medios también han publicado un manifiesto en el que el hombre de 31 años se autodenomina "Asesino Federal Amistoso" y acusa indirectamente a Trump. "No estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes", reza el texto.

Los abogados del docente e ingeniero mecánico presentaron el miércoles un escrito judicial en el que pedían dejarle en libertad provisional alegando que no tiene antecedentes penales. Indicaron también que "cuenta con el apoyo de familiares y amigos" que velarían por el cumplimiento de su hipotética excarcelación. El documento describió a Allen como una persona "querida y respetada que siempre ha demostrado amabilidad, empatía y compasión, y nunca violencia".

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Cole Allen en una foto compartida en su perfil de LinkedIn. / EP

Este jueves, la abogada Tezira Abe ha explicado a la jueza de instrucción Moxila Upadhyaya que tanto ella como el otro representante legal de Allen habían tenido dificultades para reunirse con el acusado durante los últimos días.