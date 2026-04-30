El Congreso de Brasil anula el veto de Lula a una ley que reduce la condena de Jair Bolsonaro

Luiz Inacio Lula da Silva ha tenido una semana política para el olvido que compromete seriamente su reelección presidencial en octubre venidero. El Congreso votó este jueves a favor de anular el veto del Ejecutivo al proyecto de ley de dosimetría que reduce las penas de los condenados por golpe de Estado, y que beneficia especialmente a Jair Bolsonaro. En la Cámara de Diputados, 318 legisladores se mostraron a favor de anular la disposición presidencial y 144 en contra. En el Senado, se computaron 49 votos a favor y 24 en contra. El pasado miércoles, esa misma cámara rechazó la designación de Jorge Messias como integrante del Supremo Tribunal Supremo (STF). Messias era el candidato de Lula. Las derrotas del oficialismo le dan fuelle a una oposición de derechas que espera confluir en la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, quien por ahora cumple en su domicilio de Brasilia los 27 años de prisión.

Ambos hechos se interconectan. El STF ha sido casi unánime en la elaboración del dictamen que llevó a la cárcel al expresidente y sus principales colaboradores por los hechos que tuvieron lugar el 8 de enero de 2023. La posibilidad de que Bolsonaro padre recupere la libertad en pocos años ha obligado a Lula a vetar la normativa aprobada en diciembre pasado. El proyecto fue hecho a medida del líder de la ultraderecha al establecer que las penas por los delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho no deben aplicarse de forma acumulativa cuando se inserten en el mismo contexto.

El texto prevé además una reducción de la sanción de uno a dos tercios para los delitos de intento de golpe o abolición cuando se hayan cometido en multitud, siempre y cuando el autor no haya financiado el acto ni haya desempeñado un papel de liderazgo. Pero además, la iniciativa permite que los condenados por los hechos del 8E puedan beneficiarse de la progresión del régimen penitenciario, una vez cumplida una sexta parte de la condena. "En el caso de Bolsonaro, la medida reduce el tiempo que el expresidente pasará en régimen de reclusión a puerta cerrada del intervalo actual de seis a ocho años a entre dos años y cuatro meses y cuatro años y dos meses, dependiendo de la interpretación", estimó el diario paulista Folha. Añade la publicación que la propuesta "debería beneficiar a más de 200 000 condenados por otros delitos".

Flávio Bolsonaro interpretó acertadamente los movimientos en la legislatura. "Esto tiene un impacto muy fuerte contra Lula. Es una prueba de la quiebra de su viabilidad política, de la sustentación política de Lula en el Congreso".

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La campaña electoral ha comenzado y las encuestas muestran por ahora un empate técnico entre el mandatario y el hijo del excapitán del Ejército. "Habrá que esperar a ver cuáles serán las reacciones del Gobierno ante las consecuencias de la derrota sufrida", señaló Marcos Augusto Gonçalves, columnista de Folha. "¿Ayudará la economía —o, como parece, será motivo de nuevas preocupaciones? ¿Se rendirá Lula?".