Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos debido a "retórica amenazante"

El brent supera los 120 dólares ante el temor a un bloqueo a Ormuz prolongado

El barril de petróleo brent para entrega en junio cotizaba este jueves en hora de negociación asiática por encima de los 120 dólares, en medio de preocupación por un posible prolongamiento del bloqueo del estrecho de Ormuz ante el estancamiento de las negociaciones entre Irán y EE. UU.

El brent, de referencia en Europa, se disparaba a su precio más alto desde 2022, según el medio británico Financial Times, ya que a las 2:33 GTM del jueves el barril crecía un 2,78 % y se colocaba en los 120.81 dólares.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el precio del barril se ha revalorizado más del 62 %; en lo que va de año, sube cerca del 94 %.