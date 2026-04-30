EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EE.UU. enviará una delegación a Venezuela para tratar acuerdos mineros y energéticos

Funcionarios de la Casa Blanca viajarán este jueves a Venezuela para avanzar en acuerdos en materia de energía y minería, en el marco de la reanudación de relaciones y cooperación entre Washington y Caracas desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

La delegación estará liderada por el director del Consejo Nacional de Dominio Energético, Jarrod Agen, que tiene previsto reunirse con autoridades venezolanas y representantes de compañías petroleras y mineras, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca citado por medios locales.

Los acuerdos previstos se materializarían en memorandos de entendimiento sobre proyectos en petróleo, oro, aluminio y posiblemente carbón, aunque no implicarían un incremento inmediato de la producción, sino la apertura de nuevas vías de inversión y comercio en los próximos años, según el mismo comunicado.