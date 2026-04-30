Israel intercepta a la Flotilla: "Están obligados a cambiar su rumbo"

Las autoridades israelíes han tenido la madrugada del jueves el primer encontronazo con la Flotilla Global Sumud, la expedición martítima internacional que pretende romper el bloqueo naval de Israel a Gaza. 'EL PERIÓDICO', que se encuentra a bordo de la embarcación Open Arms, ha sido testigo de una noche larga y muy tensa. Ya a la luz del día, Israel confirmaba la detención de 175 activistas de más de 20 barcos.

"Les habla un navío israelí, cualquier intento de romper el bloqueo a Gaza será considerado una violación del derecho internacional. (...) están obligados a cambiar su rumbo (...) Cualquier intento de alcanzar Gaza pone su seguridad en riesgo y no deja a las Fuerzas de Defensa de Israel ninguna otra opción que tomar todas las medidas a nuestra disposición para hacer cumplir el bloqueo naval legal". Abundaba en que si continuaban con el intento, abordarían los barcos y los tomarían. Era noche cerrada.

La llegada de los buques israelíes sucedió en aguas que separan la península griega del Peloponeso y la isla de Creta, según el rastreador de la propia Flotilla, a un centenar de kilómetros (54 millas náuticas) de la costa cretense. Lanchas militares se acercaron a nuestros barcos, identificándose como israelíes, apuntando láseres y armas semiautomáticas hacia nosotros y ordenando a los participantes que se dirigieran al frente de los botes y se pusieran de rodillas. Los activistas fueron desembarcados y trasladados al país hebreo.

"Condones y drogas"

Las recomendaciones israelíes, antes de interceptar los barcos y detener a los activistas, hacían hincapié en la obligación de hacer llegar la ayuda humanitaria a la población gazatí a través de las vías oficiales del puerto de Ashood, con los pertinentes controles aduaneros.

"Esta es la 'ayuda médica' encontrada en la flotilla de publicidad engañosa: condones y drogas", escribió la cuenta de Exteriores de Tel Aviv, acompañando el mensaje con un video y varios sobres plásticos.

Israel controla todos los puntos de entrada a la Franja de Gaza y ha sido acusada por la ONU y oenegés extranjeras de impedir la entrada de bienes al territorio, provocando escasez desde el inicio de la guerra en el enclave palestino, en octubre de 2023.

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Un total de 58 barcos forman parte de la Global Sumud, que zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur), con el plan de cruzar aguas griegas hasta alcanzar las costas de Turquía con el objetivo final de llegar a la Franja de Gaza y entregar ahí ayuda humanitaria. Se trata, según los organizadores, de "la mayor movilización civil marítima coordinada de la misión hasta la fecha".

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En octubre de 2025, esta iniciativa ya organizó una travesía con más de 50 barcos, que fueron siendo interceptados a medida que se acercaban a Israel.