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Guerra en Irán

Trump dice que podría retirar sus tropas de España e Italia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. / EP

EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que podría retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, después de haber amenazado ya con hacerlo en Alemania, debido a la falta de apoyo de esos países ante la guerra en Irán.

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