Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Un alto mando militar iraní ve probable que se reanude la guerra

Irán defiende el enriquecimiento de uranio “sin restricción” bajo supervisión internacional

Irán defendió este sábado la “legalidad” de su programa de enriquecimiento de uranio bajo supervisión internacional, en momentos en que las negociaciones de paz con Estados Unidos siguen estancadas principalmente por las diferencias en torno al programa nuclear iraní. “Desde el punto de vista legal, no existe ninguna restricción sobre el nivel de enriquecimiento de uranio, siempre que se lleve a cabo bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), como era el caso de Irán”, afirmó la representación iraní ante la ONU en la red social X. Además, pidió no dar “ninguna cobertura” a Estados Unidos por su comportamiento “escandaloso e hipócrita”, al denunciar que ha incumplido durante décadas sus obligaciones en materia de desarme y no proliferación nuclear. “¡Extremadamente vergonzoso! Durante 56 años, Estados Unidos —poseedor de miles de ojivas nucleares y principal proliferador de este tipo de armas— ha incumplido de forma evidente sus obligaciones de no proliferación y desarme nuclear establecidas en los artículos I y VI del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)”, sostuvo la representación de Irán en la ONU.