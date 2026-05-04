Denunciado el maltrato de Israel a activistas de la Flotilla con celdas iluminadas 24 horas

Las abogadas que visitaron y representan a los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud, el brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Abukeshek Saif, denunciaron este lunes que ambos se encuentran en régimen de aislamiento y que están sufriendo prácticas de maltrato por parte de las autoridades israelíes. "Ambos activistas se encuentran en aislamiento total. Sus celdas permanecen bajo iluminación constante de alta intensidad las 24 horas del día, una práctica conocida del Servicio Penitenciario Israelí (SPI) diseñada específicamente para provocar privación del sueño y desorientación sensorial", denunciaron en un comunicado las abogadas del grupo legal Adalah, Hadeel Abu Salih y Lubna Tuma.

Según las letradas, Ávila denunció haber sido sometido a repetidos interrogatorios de hasta ocho horas de duración, en los que según su versión le amenazaron diciendo que sería "asesinado" o "pasaría 100 años en prisión". Además, el activista brasileño les dijo que también ha sido sometido a "temperaturas extremadamente bajas" y que los dos están siempre con los ojos vendados, incluso cuando salen de las celdas para exámenes médicos. "Vendar los ojos a un paciente durante una consulta médica constituye una grave violación de la ética médica", denuncia Adalah.

Una fuente de Adalah confirmó a EFE que mañana se espera que haya una vista judicial en un tribunal de la localidad israelí de Ashkelon, donde permanecen detenidos, en la que el juez decidirá si volver a extender la detención de los activistas o dejarlos en libertad, ya que la actual prórroga anunciada ayer domingo termina mañana al mediodía. En el texto, Adalah exige la liberación "inmediata e incondicional" de los dos y el fin de estos "procedimientos ilegales".

Los dos miembros de la Flotilla, que se embarcaron en una expedición de 58 naves que por segundo año consecutivo pretendía romper el bloqueo israelí en Gaza y llevar ayuda humanitaria, fueron trasladados la mañana del sábado a Ashkelon (ciudad costera al sur de Israel) tras dos días bajo custodia naval. Diversos colectivos pro derechos humanos y el propio Gobierno español calificaron su arresto por las autoridades israelíes de "secuestro", ya que tuvo lugar en aguas internacionales a unos 1.150 kilómetros de la ocupada Franja de Gaza.

Kallas y Albares abordan la situación

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, y el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, han abordado en una conversación telefónica la detención por parte de Israel del activista español-palestino Saif Abukeshek el pasado jueves en aguas internacionales a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza. Así lo ha detallado el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea Anouar el Anouni, que ha reiterado el llamamiento del bloque comunitario a Israel para que "respete el Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional humanitario y el Derecho Internacional marítimo", tras haber detenido a los integrantes de la flotilla en aguas internacionales, fuera de su jurisdicción.

Preguntado en una rueda de prensa desde Bruselas por denuncias de posibles torturas contra el activista palestino-español y el brasileño Thiago Ávila, El Anouni se ha limitado a recordar que la protección consular es competencia de los Estados miembro de la Unión Europea, y en este caso de España. Eso sí, ha detallado que "la Alta Representante está en contacto con su interlocutor, el Ministerio de Asuntos Exteriores español y con el ministro Albares", cuyo departamento ha detallado que ha sido el jefe de la diplomacia española quien se ha puesto en contacto con su homóloga de la Unión Europea. El Gobierno de España ha exigido a Israel la "inmediata liberación" de Saif Abukeshek al considerar que está "ilegalmente detenido". Él y su compañero brasileño Thiago de Ávila permanecerán hasta este martes bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Israel, según determinó el domingo un tribunal de la ciudad israelí de Ashkelon.

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Ya la semana pasada, la Unión Europea pidió a Israel que respetase la libertad de navegación y el Derecho Internacional tras la detención el jueves de madrugada de alrededor de 175 activistas que iban a bordo de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza e Israel. El Anouni reiteró entonces que aunque la Unión Europea comparte el objetivo de la flotilla de proporcionar a la población una ayuda indispensable, desaconsejan a los participantes hacerlo porque "ponen en riesgo su seguridad".