Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump anuncia "contactos muy positivos" con Irán y dice que EEUU "ayudará a liberar" los barcos atrapados en Ormuz

Macron aboga por una reapertura "coordinada" del estrecho de Ormuz entre EE.UU e Irán

El presidente francés, Emmanuel Macron, abogó este lunes por una reapertura "coordinada" del estrecho de Ormuz entre Irán y Estados Unidos, al tiempo que expresó sus reservas sobre la iniciativa impulsada por su homólogo estadounidense, Donald Trump, para desbloquear ese paso estratégico.

A su llegada a Armenia para participar en la octava cumbre de la Comunidad Política Europea, Macron subrayó así a la prensa la necesidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para restablecer la circulación en esta vía marítima estratégica, clave para el suministro energético mundial.