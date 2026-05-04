Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Costa dice que seguirá trabajando para que Ucrania entre en la UE tras verse con Zelenski

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró este lunes que seguirá trabajando hacia el objetivo de que Ucrania entre en la Unión Europea tras reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia.

Costa compartió en redes sociales una imagen de una reunión auspiciada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en la que también aparecen el primer ministro polaco, Donald Tusk, y el canadiense, Mark Carney, junto a Zelenski.

"Reunión oportuna (...) para hacer balance de nuestras diferentes ramas de trabajo en Ucrania. Seguiremos apoyando todos los esfuerzos hacia una paz justa y sostenible, también aumentando nuestra presión sobre Rusia. El futuro de Ucrania está en la UE y seguiremos trabajando juntos hacia este objetivo", señaló Costa.