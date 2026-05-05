Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump amenaza con "borrar de la faz de la Tierra" a Irán si ataca buques estadounidenses

Irán dice que cinco civiles murieron en un ataque de EE. UU. contra dos embarcaciones

El Ejército iraní acusó este martes a Estados Unidos de ser responsable de la muerte de cinco civiles en un ataque contra dos cargueros en la costa de Omán, después de que Washington afirmara haber destruido lanchas rápidas iraníes.

Una fuente militar iraní, citada por la agencia estatal Tasnim, explicó que "tras la falsa afirmación del Ejército estadounidense" sobre la destrucción de lanchas rápidas iraníes, se llevaron a cabo investigaciones con fuentes locales y se concluyó que ningún buque de combate de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) fue alcanzado.

La misma fuente aseguró que dos pequeños cargueros con civiles a bordo que navegaban desde Khasab, en la costa de Omán, hacia el litoral iraní, fueron atacados por EE. UU., resultando en cinco fallecidos, que el medio afirma son civiles y no militares.