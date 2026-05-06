Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump suspende su iniciativa "humanitaria" en Ormuz para allanar el camino hacia un acuerdo

EEUU anuncia el cierre de su consulado en Peshawar, en el noroeste de Pakistán

Las autoridades estadounidenses han anunciado el cierre "gradual" de su consulado en Peshawar, ciudad noroccidental paquistaní, alegando su "compromiso" con la "seguridad" de su personal diplomático y con una "gestión eficiente de los recursos", algo que se alinea con la estrategia de recortes que Washington ha emprendido en buena parte de sus agencias federales.

Así lo ha anunciado el Departamento de Estado en un comunicado en el cual ha precisado que "la responsabilidad" de sus relaciones diplomáticas con Jaiber Pastunjuá --provincia situada en el noroeste del país donde se encuentra esta legación de casi una veintena diplomáticos estadounidenses y cerca de 90 empleados locales-- pasará a la embajada de Estados Unidos en Islamabad, capital iraquí.

"Esta decisión refleja nuestro compromiso con la seguridad de nuestro personal diplomático y con una gestión eficiente de los recursos", reza el texto, matizando que, aunque la presencia de Washington "está cambiando" en esa zona fronteriza con Afganistán, Estados Unidos seguirá "colaborando de manera significativa con la población y los funcionarios" de esa región en aras de "fomentar los lazos económicos, promover la seguridad regional y defender los intereses del pueblo estadounidense".