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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump suspende su iniciativa "humanitaria" en Ormuz para allanar el camino hacia un acuerdo
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
EEUU anuncia el cierre de su consulado en Peshawar, en el noroeste de Pakistán
Las autoridades estadounidenses han anunciado el cierre "gradual" de su consulado en Peshawar, ciudad noroccidental paquistaní, alegando su "compromiso" con la "seguridad" de su personal diplomático y con una "gestión eficiente de los recursos", algo que se alinea con la estrategia de recortes que Washington ha emprendido en buena parte de sus agencias federales.
Así lo ha anunciado el Departamento de Estado en un comunicado en el cual ha precisado que "la responsabilidad" de sus relaciones diplomáticas con Jaiber Pastunjuá --provincia situada en el noroeste del país donde se encuentra esta legación de casi una veintena diplomáticos estadounidenses y cerca de 90 empleados locales-- pasará a la embajada de Estados Unidos en Islamabad, capital iraquí.
"Esta decisión refleja nuestro compromiso con la seguridad de nuestro personal diplomático y con una gestión eficiente de los recursos", reza el texto, matizando que, aunque la presencia de Washington "está cambiando" en esa zona fronteriza con Afganistán, Estados Unidos seguirá "colaborando de manera significativa con la población y los funcionarios" de esa región en aras de "fomentar los lazos económicos, promover la seguridad regional y defender los intereses del pueblo estadounidense".
Trump suspende el operativo militar para escoltar buques en Ormuz a petición de Pakistán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que suspende, a petición de Pakistán, el operativo militar 'Proyecto Libertad', que consiste en asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, para determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán.
Trump publicó en Truth Social que la suspensión del operativo militar, que inició el 3 de mayo, se debe al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán, sin rendir más detalles al respecto.
El republicano indicó que el bloqueo naval estadounidense a Irán se mantendrá vigente y que la suspensión de este operativo concreto tiene como objetivo determinar si el acuerdo "puede concretarse y firmarse".
Marco Rubio defiende que un acuerdo de paz entre Líbano e Israel es "inminentemente posible"
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha defendido este martes que un acuerdo de "paz" entre Líbano e Israel, que no ha cesado sus ataques contra el país vecino pese al alto el fuego en vigor desde el 17 de abril, es "inminentemente posible y debería alcanzarse". Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha querido recalcar que "el problema" entre los dos países para llegar a ello es el partido-milicia chií libanés, Hezbolá. "El problema entre Isrel y Líbano no es Israel o Líbano, es Hezbolá. Hezbolá opera desde el interior del territorio libanés. Aterrorizan y atacan a los israelíes, pero también están causando un daño tremendo al pueblo libanés", ha declarado sobre la milicia fundada en 1982 como reacción a la invasión israelí de Líbano ese mismo año.
Marco Rubio dice que la ofensiva contra Irán "terminó" y que ahora se abre una nueva fase en Ormuz
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que "terminó" la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero, y se abrió una nueva fase con una operación "defensiva" destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz. "La operación 'Furia Épica' terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa", declaró Rubio en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Añadió que Estados Unidos trabaja ahora en el operativo 'Proyecto Libertad', nombre con el que ha bautizado su plan para garantizar la navegación en el estrecho.
Un proyectil de "origen desconocido" alcanza un buque mercante en el estrecho de Ormuz
Un buque mercante ha sido alcanzado este martes por un proyectil de procedencia aún desconocida en el estrecho de Ormuz, enclave estratégico que permanece cerrado en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, según ha anunciado el Centro de Operaciones de Comercio Martímo de Reino Unido (UKMTO, por su siglas en inglés). El organismo ha confirmado el incidente en una breve nota en redes sociales, precisando que ha tenido lugar a las 20.30 horas (hora peninsular española), sin dar más detalles, mientras "las autoridades investigan el suceso".
Un tribunal israelí estudia este miércoles el recurso contra la prórroga de detención de activistas de la flotilla
Un tribunal de Israel celebrará este miércoles una vista para estudiar el recurso presentado por la organización Adalah contra la decisión de prorrogar seis días la detención de los dos activistas detenidos durante el abordaje la semana pasada de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales en el mar Mediterráneo, incluido un español.
La sesión tendrá lugar a las 12.30 horas (hora local, 11.30 en España peninsular y Baleares) ante el Tribunal de Distrito de Beerseba, al sur de Tel Aviv, según ha apuntado Adalah, que ha recurrido la decisión del Tribunal de Primera Instancia de extender durante seis días más la detención del palestino-español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, quienes seguirán bajo custodia al menos hasta el domingo 10 de mayo.
Robles afirma que España no acepta "lecciones" de Trump: "Somos un aliado serio y fiable"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado hoy que España no acepta "lecciones" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que son un "aliado serio, fiable y responsable", y ha apremiado a Europa a "no tener complejos" e invertir en defensa, porque es "invertir en paz".
Así lo ha afirmado Robles en un debate en Barcelona en los 'Foros de Vanguardia' para analizar los conflictos bélicos existentes actualmente, en el marco de la conferencia "En un mundo de incertidumbre en defensa de la paz".
La nobel de la paz iraní Mohammadi, "entre la vida y la muerte",
La iraní Narges Mohammadi, ganadora del Nobel de la Paz de 2023 y detenida en su país desde diciembre pasado, se encuentra "entre la vida y la muerte" y precisa de tratamientos urgentes después de que su estado de salud se haya degradado de forma importante, indicó este martes la fundación que lleva su nombre. "Nunca hemos temido tanto por la vida de Narges, en cualquier momento puede dejarnos", aseguró su abogada, Chirinne Ardakani, en una rueda de prensa en París. (Seguir leyendo)
España condena los ataques "injustificados" de Irán a Emiratos Árabes y Omán
El Gobierno ha condenado este martes los ataques "injustificados" de Irán a Emiratos Árabes y Omán, llevados a cabo en un contexto de alto el fuego, y ha reiterado su llamamiento a todos los actores para "la contención y cese definitivo de la violencia".
En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha expresado su preocupación por la escalada de la violencia en Oriente Medio, ya que amenaza -recuerda- "seriamente la sostenibilidad del alto el fuego vigente".
Aumentan las hostilidades en Gaza y el Líbano pese alto el fuego con Israel
El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphan Dujarric, alertó este martes de que se ha registrado un aumento de las hostilidades en Gaza y en el Líbano a pesar de que en ambos territorios hay aún en vigor acuerdos de alto el fuego con Israel.
Así lo explicó Dujarric en su rueda de prensa diaria en la que señaló que los ataques registran niveles récord.
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