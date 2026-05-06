Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski informa de un ataque ruso que mató a cinco personas en la ciudad de Kramatorsk

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este martes en sus redes sociales de un ataque ruso contra el centro de la ciudad de Kramatorsk, en la región ucraniana de Donetsk, que mató al menos a cinco personas e hirió a otras cinco. "En Kramatorsk, en Donetsk, continúan las operaciones de rescate en el lugar del ataque ruso con bombas aéreas. Han atacado simplemente el centro de la ciudad, a la gente", escribió Zelenski en su canal de Telegram.

El presidente ucraniano agregó que el balance de muertos podría incrementarse a medida que avancen los trabajos de rescate. Kramatorsk es uno de los feudos más importantes que Ucrania sigue controlando en la región de Donetsk, de la que Rusia ha conquistado hasta ahora cerca del 80% del territorio. La ciudad, que tenía antes de la guerra 150.000 habitantes, está cerca de la línea del frente y es atacada constantemente por las fuerzas rusas.