Heridos varios tripulantes de un buque de la empresa francesa CMA CGM en un ataque en el estrecho de Ormuz

La compañía francesa CMA CGM ha confirmado el miércoles que uno de sus buques, el 'San Antonio', fue alcanzado el martes en un ataque cuando transitaba en el estrecho de Ormuz, un suceso que ha dejado varios heridos y daños en la embarcación, sin que por ahora esté claro quién habría estado detrás de los disparos.

Los tripulantes heridos, sin dar un número concreto, han sido evacuados y reciben la atención médica. "CMA CGM supervisa de cerca la situación y sigue movilizada junto a la tripulación", asegura un portavoz.

La empresa, la tercera mayor de transporte de contenedores a nivel mundial, ya confirmó en abril otro ataque contra uno de sus barcos en la zona, si bien el incidente se saldó sin heridos. Más de una decena de sus barcos se encuentran atrapados en el golfo Pérsico a causa del conflicto en Oriente Medio.

Durante la jornada del martes, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por su siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, alertó de que un mercante había sido alcanzado por un proyectil de procedencia desconocida en el estrecho de Ormuz, que permanece cerrado en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Aumento de la tensión

El incidente tuvo lugar en medio del aumento de las tensiones por el inicio el lunes de una iniciativa "humanitaria" anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para facilitar la salida de los barcos atrapados en el golfo Pérsico. El mismo dispositivo ha sido suspendido este mismo miércoles por el inquilino de la Casa Blanca.

A pesar del anuncio de Trump, que incluyó declaraciones posteriores de Estados Unidos sobre el paso de dos de sus destructores y la salida de dos buques bajo su escolta --uno de los cuales pertenece a la danesa Maersk, que confirmó este extremo--, las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron contra cualquier tipo de movimiento en la zona que no contara con su permiso y amenazaron con ataques contra los implicados.

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta --tras aplaudir el gesto de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a los puertos iraníes a través de esta vía.

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Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a negociar a Islamabad al considerar que estas acciones suponen una violación del alto el fuego.