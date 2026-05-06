Oriente Próximo
Trump anuncia la suspensión de su iniciativa "humanitaria" en Ormuz para allanar el camino hacia un acuerdo
El Proyecto Libertad --el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz-- se suspenderá durante un breve periodo de tiempo para ver si el acuerdo puede ultimarse y firmarse
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este martes que la iniciativa "humanitaria" anunciada apenas unos días antes para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico por cuenta del cierre del estratégico estrecho de Ormuz, en el marco de la guerra entre Washington e Irán, será suspendida "durante un breve periodo de tiempo" en aras de "ver" si "puede ultimarse y firmarse" un acuerdo con Teherán, aunque, ha subrayado, el bloqueo seguirá vigente.
"A raíz de la solicitud de Pakistán y otros países, del enorme éxito militar obtenido durante la campaña contra Irán y, además, del hecho de que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado de mutuo acuerdo que, si bien el bloqueo seguirá en pleno vigor y efecto, el Proyecto Libertad --el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz-- se suspenderá durante un breve periodo de tiempo para ver si el acuerdo puede ultimarse y firmarse", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca en su red social.
Estas declaraciones llegan horas después de que el propio magnate republicano haya considerado que la guerra con la República Islámica, la cual ha vuelto a minimizar calificándola de "pequeña escaramuza militar", podría extenderse por dos semanas o "quizás tres", palabras a las que más tarde ha sumado la reiteración de que Teherán "quiere llegar a un acuerdo".
El Proyecto Libertad arrancó oficialmente este mismo lunes, contando con el respaldo del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que informó del despliegue de destructores lanzamisiles, más de un centenar de aeronaves terrestres y marítimas, plataformas no tripuladas multidominio y 15.000 efectivos. No obstante, hasta la fecha solo dos embarcaciones de bandera estadounidense habrían "transitado con éxito a través del estrecho de Ormuz", de acuerdo con el propio CENTCOM, cuyo comandante, el almirante Brad Cooper, aseguró que el objetivo final de la misión es crear una "ruta bidireccional".
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