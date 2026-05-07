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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania declaran una tregua coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Evacuadas 350 personas de tres edificios en Rzhev, Rusia, tras un ataque con drones ucranianos
Las autoridades de Rusia y de la región de Tver, en el oeste del país, han facilitado en la madrugada de este jueves la evacuación de los 350 residentes de tres edificios dañados en la ciudad de Rzhev, tras un ataque con drones atribuido a Ucrania, si bien no ha habido víctimas de ningún tipo.
"Una losa del techo de un edificio residencial de cinco plantas resultó dañada. Las ventanas de este edificio y de otros dos edificios vecinos de cinco plantas sufrieron roturas parciales. Afortunadamente, no hubo heridos", ha explicado el gobernador del óblast de Tver, Vitaly Korolev, en un mensaje difundido en redes en el que apunta que la ciudad de Rzhev "ha repelido un ataque de drones enemigos".
Al hilo, ha querido elogiar la coordinación entre las administraciones regional y nacional después de que "los 350 residentes de los edificios, entre ellos 60 niños fueran evacuados rápidamente y alojados en un hotel local". Con todo, el dirigente ha apuntado que "los servicios de emergencia ya han inspeccionado los techos y las viviendas para garantizar la seguridad", y las autoridades han decidido "permitir que los residentes regresen a sus apartamentos".
Rusia insta a los países extranjeros a evacuar a sus diplomáticos en Kiev
Rusia ha pedido a los países extranjeros que evacúen a sus diplomáticos en la capital de Ucrania, Kiev, ante la posibilidad de que Moscú lance un ataque en represalia después de denunciar que el lado ucraniano tiene previsto, presuntamente, atacar el país en el marco del desfile del 9 de mayo que conmemora el triunfo soviético contra la Alemania nazi en la II Guerra Mundial.
La portavoz de la cartera rusa, Maria Zajarova, ha instado a los países extranjeros a tomarse esta advertencia seriamente y "garantizar la evacuación oportuna del personal de las misiones diplomáticas y de otro tipo, así como de ciudadanos, dada la inevitabilidad de un ataque en represalia por parte de las Fuerzas Armadas rusas contra Kiev".
Rusia ignora la tregua propuesta por Zelenski y reporta ataques ucranianos con drones
Rusia no ha reaccionado oficialmente a la tregua propuesta por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que tenía que entrar en vigor desde la pasada medianoche, pero sí ha denunciado la continuidad de los ataques ucranianos con drones que causaron cinco muertos en la península de Crimea y varios heridos en otros territorios.
El Ministerio de Defensa de Rusia informó en su parte diario sobre la continuidad de la operación militar en Ucrania y nuevos ataques contra concentraciones de tropas ucranianas en Járkov, así como de golpes a puestos de mando de aparatos no tripulados del enemigo.
A la vez, los militares rusos informaron sobre una mejora de sus posiciones en el frente.
Hungría devuelve a Kiev el oro y el efectivo que se había incautado el Gobierno de Orbán
El Gobierno húngaro, aún liderado por el primer ministro saliente Víktor Orbán, devolvió este miércoles a Ucrania el oro y el efectivo que sus fuerzas especiales incautaron tras interceptar un convoy de un banco público ucraniano que traía dinero procedente de una entidad de Austria.
"Hoy los fondos y los bienes de Oschadbank que fueron confiscados por los servicios especiales en marzo de este año han sido retornados", escribió en su cuenta de la red social X el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien volvió a calificar de "ilegal" la operación húngara que llevó a la incautación del dinero y el oro.
Detenidos por tráfico de armas miembros de 'Española', brigada rusa que combate en Ucrania
Varios miembros del destacamento militar 'Española', una brigada formada en sus inicios por hinchas de fútbol que combaten en Ucrania, fueron detenidos por tráfico de armas en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, informó este miércoles el portal The Insider.
La información fue revelada por el Tribunal Militar del Distrito Sur al emitir un fallo en el que negó modificar la medida de prisión preventiva para uno de los acusados.
Zelenski confirma que Rusia no ha seguido la tregua propuesta por Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este miércoles como ya había informado su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, que Rusia no se ha sumado a la tregua indefinida que Kiev había propuesto desde la pasada medianoche.
“Los ataques continúan a lo largo de todos los segmentos clave del frente”, dijo en X Zelenski, que también dio cuenta de decenas de ataques aéreos rusos.
Pese a que Rusia no aceptó en ningún momento la tregua propuesta por Kiev, el presidente ucraniano dijo que “el Ejército ruso ha cometido 1.820 violaciones del régimen de alto el fuego” desde la medianoche hasta el momento en que el presidente ucraniano publicó este mensaje.
Rusia oculta durante más de un año que un ruso se quemó a lo bonzo en contra de la guerra
Las autoridades rusas ocultaron durante más de un año que un ruso se quemó a lo bonzo en protesta contra la guerra en Ucrania en Kaliningrado, el enclave báltico de Rusia, según denunció hoy el portal opositor ruso Noticias Importantes (Vazhnie Nóvosti).
Según el medio, Alexandr Ókunev, informático de 36 años se prendió fuego el 24 de febrero de 2025, cuando se cumplía el tercer aniversario del comienzo de la guerra en Ucrania, frente al memorial donde reposan los restos de 1.200 soldados del Ejército rojo que murieron durante la toma de la ciudad alemana de Königsberg, renombrada a Kaliningrado tras la Segunda Guerra Mundial.
Rusia dice que derribó 53 drones ucranianos tras el anuncio de Zelenski de alto el fuego
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 53 drones ucranianos sobre cinco regiones y el mar Negro, tras el anuncio del cese el fuego decretado en la medianoche por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Durante la pasada noche, desde las 21:00 hora de Moscú (18:00 GMT) del 5 de mayo y las 07:00 hora de Moscú (04:00 GMT) del 6 de mayo, las defensas antiaéreas rusas interceptaron y aniquilaron 53 drones ucranianos de ala fija", señaló en Telegram el mando castrense ruso.
Rusia lanzó entre la tarde del martes y la mañana del miércoles 108 drones y tres misiles
Rusia lanzó entre la tarde del martes y la mañana del miércoles contra territorio ucraniano un total de 108 drones de larga distancia y tres misiles, según informó en su parte de hoy la Fuerza Aérea ucraniana, que no específico cuántos de los drones y misiles fueron lanzados después de la medianoche, cuando comenzó el plazo de la tregua propuesta por Ucrania.
Del total de drones, 89 fueron neutralizados por las defensas ucranianas sobre varias regiones del norte y el este de Ucrania.
Rusia ignora la oferta de tregua ucraniana y continúa sus ataques, según Kiev
Rusia ha ignorado la oferta de tregua del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que entraba en vigor la pasada medianoche y se habría extendido por un plazo indefinido, y ha continuado atacando territorio ucraniano, según ha declarado este miércoles su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, en su cuenta de X.
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