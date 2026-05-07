Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Evacuadas 350 personas de tres edificios en Rzhev, Rusia, tras un ataque con drones ucranianos

Las autoridades de Rusia y de la región de Tver, en el oeste del país, han facilitado en la madrugada de este jueves la evacuación de los 350 residentes de tres edificios dañados en la ciudad de Rzhev, tras un ataque con drones atribuido a Ucrania, si bien no ha habido víctimas de ningún tipo.

"Una losa del techo de un edificio residencial de cinco plantas resultó dañada. Las ventanas de este edificio y de otros dos edificios vecinos de cinco plantas sufrieron roturas parciales. Afortunadamente, no hubo heridos", ha explicado el gobernador del óblast de Tver, Vitaly Korolev, en un mensaje difundido en redes en el que apunta que la ciudad de Rzhev "ha repelido un ataque de drones enemigos".

Al hilo, ha querido elogiar la coordinación entre las administraciones regional y nacional después de que "los 350 residentes de los edificios, entre ellos 60 niños fueran evacuados rápidamente y alojados en un hotel local". Con todo, el dirigente ha apuntado que "los servicios de emergencia ya han inspeccionado los techos y las viviendas para garantizar la seguridad", y las autoridades han decidido "permitir que los residentes regresen a sus apartamentos".