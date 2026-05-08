La construcción del heredero: la monarquía de Marruecos refuerza el papel de Moulay Hassan

El príncipe heredero de Marruecos, Moulay Hassan, sigue los pasos que le va marcando su padre, Mohamed VI. Este viernes ha cumplido 23 años. Todavía en la universidad, su presencia pública y su preparación para asumir las riendas del país avanzan. Sus apariciones asumiendo el rol de protagonista se han incrementado. Algo que combina con el papel de acompañar y ser la sombra del rey en los actos marcados de la agenda marroquí y en sus discursos.

Con rostro serio y sin salirse un milímetro del estricto protocolo, Moulay Hassan inauguró hace pocas semanas la torre que lleva el nombre de su padre. Un edificio que se levanta 250 metros en la orilla del río que separa la ciudad de Rabat y Salé. Una de las puntas de lanza sobre la que el poder marroquí quiere presentar a su país como uno de los más desarrollados y avanzados del continente. El príncipe también es parte de esta imagen.

Más allá de las grandes infraestructuras y el crecimiento económico, Marruecos sigue arrastrando importantes desafíos, según apuntan varios indicadores y organismos internacionales. Especialmente en ofrecer empleo y oportunidades para los más jóvenes: los que comparten edad con Moulay Hassan. Muchos han pasado por la universidad, pero se encuentran con pocas opciones de hallar un trabajo acorde a su formación. También en lograr que el mismo desarrollo de las grandes urbes llegue a las zonas rurales, mejorar el sistema de salud o contrarrestar el encarecimiento de la vida. Temas a los que Mohamed VI ha hecho referencia en algunos de sus discursos.

Moulay Hassan, detrás de Macron, durante la cena de Estado organizada en honor del presidente francés el 29 de octubre de 2024. / LUDOVIC MARIN / AFP

Entre muchos otros actos, el príncipe fue el encargado de dar el pistoletazo de salida de la Copa de África celebrada el pasado diciembre en el país. Salió al césped, bajo la lluvia que caía esa noche en Rabat, para hacer el saque de honor. Quizás uno de los eventos más multitudinarios y con más espectadores en el que ha aparecido. Durante los partidos de Marruecos, se dejó ver en el estadio, en uno de los palcos, vistiendo una camiseta de su selección, con algunos amigos y familiares y sin el corsé de los actos protocolarios.

Como es habitual, las apariciones del príncipe son retransmitidas en extensos reportajes televisivos y son portada en la mayoría de periódicos. Los marroquíes cada vez se habitúan más a su presencia, a la vez que las apariciones de su padre se han ido reduciendo, en parte, por su estado de salud, del que se conocen pocos detalles. El rey combina largos viajes al extranjero con su vida en Rabat.

Cada vez más familiarizado con el Ejército

El papel de representación del príncipe sumó, la pasada semana, una responsabilidad más. Mohamed VI lo nombró coordinador de las oficinas y servicios del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales. Un cargo que, más allá de lo simbólico (su padre ya lo asumió cuando todavía era príncipe), supone un contacto directo con el escalafón más alto del ejército y una familiarización y seguimiento de los dosieres activos. También es un claro mensaje de cara a apuntalar la sucesión. El pasado año ya fue ascendido a coronel mayor y participa de actos militares vestido con su uniforme verde caqui.

La preparación del príncipe, como es habitual en todas las monarquías, es cuidada al detalle, al igual que su imagen. Nació cuatro años después de la muerte de su abuelo, Hassan II, con el que comparte nombre, y del momento en que su padre asumió el trono. Su madre, Lalla Salma, a la que el príncipe está muy ligado, es originaria de Fez e ingeniera de formación. No era alguien que formara parte de los círculos de palacio hasta que se casó con el monarca. A día de hoy, Mohamed VI y Lalla Salma están separados y ella prácticamente ha desaparecido de la vida pública.

Moulay Hassan (tercero por la izquierda) posa junto a los reyes Felipe y Letizia y el resto de miembros de la familia real marroquí durante la visita de los reyes españoles en febrero de 2019. / CASA DEL REY / EFE

Entre la agenda oficial y la universidad

A pesar de que padre e hijo transitaron por las mismas aulas del Colegio Real, donde estudia la familia real y donde se forja el que después será su entorno más cercano, sus infancias tuvieron poco que ver. Mohamed VI creció en un país que no gozaba de la misma estabilidad. Vivió la guerra del Sáhara y los dos intentos de golpe de Estado contra su padre, durante los conocidos como años de plomo.

Actualmente, el joven príncipe cursa un doctorado en relaciones internacionales y ciencias geoestratégicas, en una de las universidades más importantes del país; construida en poco tiempo a las afueras de Rabat, para que pudiera estudiar cerca de la capital. Según la prensa marroquí, habla inglés, español y francés, además de árabe, aunque de momento no se le ha escuchado hablar ni pronunciar discursos; sigue siendo responsabilidad de su padre dirigirse al país.

Desde los despachos del palacio marroquí, se intenta explotar la imagen de un príncipe joven, miembro de la generación Z. De vez en cuando, aparecen en redes sociales fotos o vídeos suyos conduciendo por las calles de la capital, aunque se conoce muy poco de su vida, de sus gustos o actividades que hace en paralelo a su agenda institucional. Pese a ser una de las figuras más populares, sigue siendo un gran desconocido. Nadie se atreve a vislumbrar qué tipo de rey va a ser el día que le toque asumir el trono, tampoco se conocen detalles que ayuden a hacerse una idea.