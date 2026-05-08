Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diego MonzónDiamond FoundryRestos medievalesDJ aragonésINESucesos Zaragoza
instagramlinkedin

Ucrania

Registrado un fuerte incendio cerca de la central nuclear de Chernóbil tras el impacto de un dron

La situación en Ucrania, y particularmente en la región norteña de Kiev, la radiación sigue estable a las 11.00

Fotografía del sarcófago de protección del reactor de la central de Chernóbil que sufrió un accidente nuclear en 1986.

Fotografía del sarcófago de protección del reactor de la central de Chernóbil que sufrió un accidente nuclear en 1986. / EP

EP

MADRID

Las autoridades de Ucrania han informado este viernes de que se ha registrado un fuerte incendio cerca de la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania, tras el impacto de un dron en el marco de la invasión rusa, si bien han confirmado que de momento los niveles de radiación siguen siendo "estables".

"La situación en Ucrania, y particularmente en la región norteña de Kiev, la radiación sigue estable a las 11.00. Los bomberos continúan trabajando en la Zona de Exclusión de Chernóbil para apagar el incendio", ha indicado el Servicio Estatal de Emergencias en un mensaje difundido a través de Facebook.

Asimismo, ha pedido a la población que, "ante informaciones contradictorias, atiendan únicamente a los anuncios que vengan de canales y fuentes oficiales". "El Servicio de Emergencias informará debidamente sobre la situación de la radiación en el país", ha aclarado.

Noticias relacionadas

Las autoridades estiman que el fuego cubre un área de unas 1.100 hectáreas, si bien las labores de extinción siguen adelante a pesar de los fuertes vientos, que están propagando el fuego rápidamente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial
  2. Amaral: 'Lo ha intentado con fuerza, pero, y está mal que lo digamos nosotros, la canción levanta la serie
  3. Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
  4. Reabre una mítica discoteca de la Costa Dorada: era una de las favoritas de muchos zaragozanos
  5. Diamond Foundry acelera la contratación para su fábrica de Zaragoza con empleos técnicos y salarios de hasta 65.000 euros
  6. La única ventaja económica del descenso a Primera RFEF. El convenio de acreedores del Real Zaragoza se suspendería por 5 años
  7. El FC Barcelona se lleva a una de las mayores promesas de Aragón, un alevín de 11 años del Oliver
  8. El Real Zaragoza apuesta fuerte por el hispanoecuatoriano Diego Monzón

Registrado un fuerte incendio cerca de la central nuclear de Chernóbil tras el impacto de un dron

Registrado un fuerte incendio cerca de la central nuclear de Chernóbil tras el impacto de un dron

El juez deja en libertad a dos detenidos con 120 antecedentes por cinco robos en Delicias

El juez deja en libertad a dos detenidos con 120 antecedentes por cinco robos en Delicias

DIRECTO | Rueda de prensa para informar sobre el barco ‘MV Hondius’ y el brote de hantavirus

DIRECTO | Rueda de prensa para informar sobre el barco ‘MV Hondius’ y el brote de hantavirus

La escuela pública presenta un recurso ante el TSJA contra la concertación del Bachillerato en Aragón

La escuela pública presenta un recurso ante el TSJA contra la concertación del Bachillerato en Aragón

Muere un guardia civil al chocar dos barcos del cuerpo siguiendo una narcolancha en Huelva

Muere un guardia civil al chocar dos barcos del cuerpo siguiendo una narcolancha en Huelva

El Festival de Circo Social de Zaragoza llena San José de números imposibles

El Festival de Circo Social de Zaragoza llena San José de números imposibles

Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Sería una falta de respeto que no saliéramos mordiendo desde el principio"

Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Sería una falta de respeto que no saliéramos mordiendo desde el principio"
Tracking Pixel Contents