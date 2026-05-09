Albares dice que Israel liberará al activista español Saif Abukeshek "en las próximas horas"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este sábado que las autoridades de Israel han comunicado al consulado de España en Tel Aviv que el activista hispano palestino Saif Abukeshek será liberado "en las próximas horas".

Exteriores espera que, tras la liberación del activista, este pueda salir de Israel por el paso de Taba hacia territorio egipcio. "Estamos trabajando intensamente para que, en el momento en el que se produzca la salida de Saif, regrese a España con su familia lo antes posible", ha dicho en un comunicado.

Ha insistido el ministro Albares en que "no vamos a escatimar esfuerzos para su regreso pronto a España".

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Abukeshek fue secuestrado en aguas internacionales cuando tomaba parte en una expedición de la Flotilla solidaria con Gaza. Miembros del ejército israelí lo llevaron a una cárcel de Israel para ser juzgado bajo la acusación de mantener presuntos lazos con la organización islamista Hamás. La Justicia israelí había prolongado la detención de Abukeshek, al que acusa (sin haber mostrado pruebas) de terrorismo.