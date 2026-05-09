Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump espera respuesta de Irán a su última propuesta de paz

Trump dice que espera hoy mismo una respuesta de Irán a la última propuesta de paz de EEUU

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que espera hoy mismo una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de su país para poner fin a la guerra, aunque no descartó reactivar pronto la operación para escoltar buques fuera del golfo Pérsico si el diálogo no avanza.

"Supuestamente tengo que recibir una carta (de Irán) esta noche. Ya veremos cómo va el asunto", explicó Trump a medios a la salida de la Casa Blanca.