Milei se refugia en la realidad virtual para escapar a la crisis argentina

El presidente argentino Javier Milei tiene a veces dos maneras poco usuales de enfrentar sus problemas políticos: emprende un viaje al exterior, preferentemente Estados Unidos, o se aferra en las redes sociales a una realidad paralela creada a veces a través de la inteligencia artificial. La situación de su jefe de ministros, Manuel Adorni, sospechoso de un fulgurante enriquecimiento ilícito, hizo que esas dos válvulas de escape funcionaran esta semana casi al mismo tiempo. El anarco capitalista se ausentó por un día y medio del país. Estuvo en Los Ángeles para ser aplaudido en el instituto del financista Michel Milken. A la vez, compartió un insólito video en el que Milei disputa el "partido del siglo" en un estadio de fútbol. Leo Messi y el actor Guillermo Francella, forman parte de su equipo que tiene la figura de un león. El rival reúne a Fidel Castro, Vladímir Lenin, Iósif Stalin, Nicolás Maduro y Mao Zedong. Ese equipo es entrenado por una mujer vestida con un burka color negro. La victoria de Milei es inequívoca y motivo de celebración virtual.

La preferencia por el universo virtual lo lleva a pasar varias horas diarias en X. Las plataformas parecen convertirse en su habitat natural. En el mundo concreto, el extertuliano televisivo mantiene en tanto una guerra sin cuartel contra el periodismo en general, al que responsabiliza de haber ubicado al "Adornigate" en el centro de la escena mediática. "Otra pelotudez (idiotez) atómica de las basuras inmundas", escribió en X, donde pasar buena parte del día. Según Milei, el insulto le cabe al 95% de los profesionales. Para Walter Curia, columnista del diario Perfil, la defensa de Milei a su jefe de ministros ha alcanzado "niveles insospechados".

Dura acusación

Pero no es solo la prensa la que habla del jefe de ministros. La diputada Marcela Pagano ha roto sus amarras con el oficialismo, entre otras razones por considerar que Adorni es "el cajero de Karina Milei". Pagano sugirió que ha cobrado tres millones de dólares de la estafa con la criptomoneda Libra$ que había promocionado en febrero de 2025 el presidente. La causa judicial arrastra a los hermanos. Se tramita, sin embargo, con extrema lentitud en los tribunales. La legisladora ha dicho a su vez que "Adorni también cobraba" para tener audiencias que no se hacían públicas.

"Adorni es Milei" rezaron los carteles de La Libertad Avanza durante las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, el año pasado. Por entonces se desempeñaba como portavoz presidencial. Tras la victoria en las urnas renunció a su cargo para desempeñarse como el articulador del gabinete de Milei. Desde que comenzaron a filtrarse sus andanzas económicas y gastos por miles de dólares en viajes y compras de propiedades que no concuerdan con su salario, el locuaz Adorni se llamó a un silencio prudencial que solo rompió en la noche del jueves para explicar su mutismo. "No puedo hablar para no obstruir el trabajo de la justicia".

"El desgaste político no me importa", dijo el anarco capitalista horas atrás. Según el portal La Política Online, el empecinamiento de Milei en sostenerlo responde a la creencia de que si le suelta la mano a Adorni, este arrastra en su caída a la hermana. Karina Milei, conocida como "el Jefe" es la que en los hechos ejerce la gobernanza a diario de este país. El "desgaste" es, sin embargo, un problema creciente. El fiscal federal Ramiro González imputó este viernes a Demian Reidel, amigo de Milei y expresidente Nucleoeléctrica Argentina S.A, en el marco de un escándalo por los gastos en la empresa estatal que opera las centrales nucleares de este país y que el Gobierno quiere privatizar. Sus funcionarios, se conoció, se daban la buena vida. Sus tarjetas de crédito corporativas estaban llenas de pagos de hoteles cinco estrellas, consumos en lujosas playas, peluquerías, tiendas libres de impuestos y hasta retiros de efectivo.

El país real

La centralidad del escándalo parece dejar poco espacio en las pantallas a otros hechos que describen el presente argentino. Los directores de tres de los seis hospitales que funcionan bajo la órbita de la Universidad de Buenos Aires advirtieron que en seis semanas entrarán en una situación de "parálisis total" debido a la falta de presupuesto. El Gobierno se niega a destinar el dinero reclamado porque atenta contra el plan de ajuste conocido como "motosierra". Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas, ubicado a pocos kilómetros de la sede del Ejecutivo, pintó un panorama desolador: "ya empezamos hace bastante tiempo con las restricciones, ahora nuestra actividad es del 50%". Y añadió: "al no contar con presupuesto, no podemos internar ni abrir liberar la lista para realizar cirugías".

La caída de Milei en las encuestas obedece a una combinación de factores: de un lado, el malestar que provocan los casos de presunta corrupción. Por el otro, la economía. El cuadro recesivo impacta a buena parte de los argentinos. De acuerdo con el Observatorio Social de la Universidad Católica, tres millones de adultos han reducido o eliminado comidas debido a la pérdida de la capacidad adquisitiva. Un estudio de UNICEF señaló que el 67% de los hogares redujo el consumo de carne y el 40% la ingesta de frutas, verduras y lácteos.

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Las autoridades confían no obstante en un pronto repunte de la economía y la reducción de la inflación que en marzo estuvo cerca del 4%. En lo inmediato, la crisis pone en entredicho las expectativas oficiales. La semana ha concluido con una escena inédita. Una multitud se congregó en las puertas del frigorífico de la periferia bonaerense, Cabaña Don Theo. Más de 3000 personas pugnaron por 60 puestos de trabajo. Hicieron fila bajo la lluvia a la espera de una entrevista. Había jóvenes y también mayores de sesenta años. Hombres y mujeres. Parte de ellos provenían de algunas de las 22.000 empresas que cerraron desde fines de 2023. "Es un mar de gente", dijo el propietario del frigorífico, Fernando Majeras. Nunca había visto un océano humano tan extendido. Mientras tanto, en los círculos económicos comienza a hablarse cada vez con mayor frecuencia de la imposibilidad de una reelección de Milei si se profundizan los problemas. La senadora Patricia Bullrich no solo aparece primera en la lista. Ha comenzado a mostrarse sutilmente como alternativa.