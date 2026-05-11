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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump espera respuesta de Irán a su última propuesta de paz
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Irán asegura que su propuesta de paz no es "excesiva" tras el rechazo de Trump
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, afirmó este lunes que la propuesta de paz iraní no es "desmesurada" después de que fuese rechazada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"La propuesta de Irán a Estados Unidos no es una exigencia desmesurada", dijo Bagaei en su rueda de prensa semanal en Teherán, en la que consideró las demandas iraníes como "razonables y responsables".
El diplomático sostuvo que la propuesta iraní busca defender los derechos de Irán y se preguntó si es excesivo que reclame la liberación de los activos iraníes bloqueados en el extranjero o el fin de la guerra en Líbano.
China acusa a EEUU de "difamar" países por la guerra en Irán antes de la visita de Trump
China acusó este lunes a Estados Unidos de "difamar" a otros países "aprovechando la situación de guerra" en Irán, después de que Washington sancionara a tres empresas satelitales chinas por supuestamente facilitar operaciones militares iraníes, en vísperas de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, al país asiático.
El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun afirmó hoy en rueda de prensa que Pekín "se opone firmemente" a las sanciones unilaterales "sin base en el derecho internacional" y aseguró que China defenderá los "derechos e intereses legítimos" de sus compañías.
Guo sostuvo asimismo que la prioridad pasa por "hacer todos los esfuerzos posibles para evitar la reanudación del conflicto" en Irán y no por "vincular maliciosamente y difamar a otros países aprovechando la situación de guerra", en respuesta a una pregunta sobre las sanciones estadounidenses.
Irán ahorca a un activista de 29 años acusado de actuar como espía de la CIA y el Mosad
Las autoridades de Irán han ejecutado a Erfan Shakourzadeh, activista de 29 años, a quien Teherán acusaba de actuar como espía al servicio de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y su homólogo israelí, el Mosad, según informaron medios iraníes.
La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, indicó que el joven fue ahorcado por "mantener extensas comunicaciones con el enemigo para vender información científica del país", en medio de las tensiones entre Teherán con Washington y el Estado hebreo.
El grupo de derechos humanos Irán Human Rights había alertado el domingo de la posible ejecución de Shakourzadeh, a quien describe como un estudiante de posgrado de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Irán.
La respuesta de Irán al plan de paz de EEUU incluye el manejo iraní de Ormuz
La respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si EE.UU. cumple con algunos "compromisos", según reportó la agencia Tasnim la madrugada de este lunes.
Fuentes diplomáticas explicaron a Tasnim, una agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, que el gobierno de ayatolás reclamó el fin del bloqueo y que se permita la exportación de crudo desde Irán, así como el levantamiento de las sanciones económicas de EE.UU. sobre Irán y sus activos en la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC).
La propuesta iraní también especifica que el estrecho de Ormuz, el escenario de tensiones entre Washington y Teherán que tiene en vilo la economía global, sea manejado por la República Islámica bajo algunos "compromisos" no especificados por parte de EE.UU..
Trump considera "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a propuesta de paz de EE.UU.
El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.
"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.
La breve declaración de Trump se produce después de que Irán presentara hoy su respuesta a la propuesta de EE.UU. para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen los detalles.
Macron: No se ha contemplado un despliegue militar en Ormuz, pero Francia está preparada
El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este domingo que "jamás se planteó la posibilidad de un despliegue francés o franco-británico" en el estrecho de Ormuz, pero señaló que Francia está preparada, después de que Irán advirtiera a París y Londres que responderá de manera "firme e inmediata" a tal escenario.
"Nunca se ha contemplado realizar un despliegue, pero estamos preparados", aseveró Macron durante una rueda de prensa conjunta en Nairobi con su homólogo keniano, William Ruto, antes del inicio este lunes en esta ciudad de la Cumbre África Adelante, copresidida por Kenia y Francia.
"Esa nunca ha sido la opción de Francia. Hemos establecido una misión 'ad hoc', codirigida con el Reino Unido, que ha reunido a 50 países y organizaciones internacionales para garantizar, en colaboración con Irán y reduciendo las tensiones con todos los países de la región y con Estados Unidos, la reanudación del tráfico marítimo y las rutas de transporte de fertilizantes, alimentos, gas, petróleo y otros productos, tan pronto como las condiciones lo permitan", aclaró el mandatario francés.
Pakistán confirma que ya tiene la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EE.UU.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo que su país ya ha recibido la respuesta del Gobierno de Irán a la última propuesta de paz presentada por Estados Unidos para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico.
Durante un discurso en el Monumento de Pakistán en Islamabad, Sharif reveló que el mariscal de campo Asim Munir le comunicó la recepción del documento iraní, aunque evitó entrar en detalles sobre el contenido del mismo por razones de seguridad diplomática.
"El mariscal de campo me decía hace un momento que la respuesta de Irán ha sido recibida. No puedo dar más detalles", afirmó el mandatario ante la cúpula militar y política del país.
Irán envía su respuesta a la última propuesta de paz de EE.UU.
Irán envió este domingo su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para poner un fin definitivo a la guerra, a través de Pakistán como país mediador, según informó la agencia íraní IRNA.
Irán asegura que Mojtaba Jameneí está en “perfecta salud” pese a su ausencia pública
El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, goza de “perfecta salud” a pesar de que dos meses después de su nombramiento como máxima autoridad de la República Islámica no ha aparecido en público, informó el clérigo y jefe de protocolo de su oficina, Mazaher Hoseini.
“Está en perfecta salud”, aseguró Hoseini en un discurso durante una reciente concentración de partidarios de la República Islámica, según informó la pasada noche la agencia ILNA.
Hoseini reconoció, no obstante, que Jameneí sufrió lesiones en una rótula y en la espalda al ser alcanzado por la onda expansiva del bombardeo israelí-estadounidense del 28 de febrero, en el que fallecieron su esposa y su padre y predecesor, Ali Jameneí, entre otros.
Catar confirma un ataque con dron contra un buque comercial que viajaba de Abu Dabi a Doha
Catar denunció este domingo un ataque con un dron contra un buque de carga comercial en sus aguas territoriales, al noroeste del puerto de Mesaieed, informó el Ministerio de Defensa catarí en un comunicado, después de que medios iraníes indicaran que la bandera del barco era de Estados Unidos.
El ataque al buque, que se dirigía de la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abu Dabi, a Catar, "provocó un pequeño incendio a bordo, pero no hubo heridos", y la embarcación "continuó su viaje hacia el puerto de Mesaieed una vez extinguido el fuego".
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