La UE acuerda imponer nuevas sanciones a colonos israelíes violentos tras levantar Hungría el veto que mantenía Orbán

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han acordado este lunes imponer sanciones a colonos israelíes por la violencia contra los palestinos en los territorios ocupados, por primera vez desde 2024, tras levantar Hungría el veto que el país mantenía bajo el Gobierno de Viktor Orbán.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, ha defendido que se ha producido "un repunte de la violencia" en Cisjordania. "La violencia y el extremismo tienen consecuencias", ha dicho Kallas durante una rueda de prensa tras la reunión en la que ha celebrado el avance "tras un bloqueo político que ha estado ahí mucho tiempo".

Las sanciones estaban bloqueadas desde 2025 por el entonces primer ministro húngaro, Viktor Orbán. El cambio de gobierno en Budapest, donde el pasado sábado tomó posesión Péter Magyar, ha puesto fin al bloque y permitido a la UE tomar medidas contra los colonos violentos por primera vez desde julio de 2024.

Las nuevas sanciones aprobadas también afectarán a "figuras destacadas de Hamás", para que la decisión resulte más aceptable para algunos países, pero no a los ministros de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y Finanzas, Bezalel Smotrich, a quienes la UE acusa de "incitar a la violencia" contra los palestinos. Para esta decisión no había unanimidad.

En julio de 2024, la UE sancionó a Moshe Sharvit y su 'Granja de Moshe' en el Valle del Jordán, así como a Zvi Bar Yosef y su asentamiento ilegal conocido como 'Granja de Zvi' en Cisjordania. También a Tzav 9, un grupo israelí de activistas violentos acusados de bloquear camiones de ayuda humanitaria que transportaban alimentos, agua y combustible a Gaza. En la práctica, las sanciones permitirán congelar los activos de las personas sancionadas, quienes además tendrán prohibido viajar al bloque.

Límites al comercio

Tras el fracaso de la iniciativa liderada por España e Irlanda de suspender el acuerdo de Asociación con Israel, la Comisión Europea propuso suspender algunas de las ventajas de las que disfrutan los productos israelíes al entrar en el mercado de la UE. Aquella medida, que solo requería el respaldo de una mayoría de países, tampoco salió adelante.

Francia y Suecia han planteado, a cambio, prohibir o limitar los intercambios comerciales con los territorios palestinos ocupados. Una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2024 determinó que los miembros de las Naciones Unidas están de hecho obligados a abstenerse de comerciar con las colonias ilegales israelíes.

"Es absolutamente esencial que nos alineemos con el derecho internacional", ha dicho la ministra de Asuntos Exteriores de Irlanda, Helen McEntee, a su llegada a la reunión. "La credibilidad de la Unión Europea está en juego", ha insistido el ministro español José Manuel Albares, que, aunque cree que hay que ir más allá, considera que cumplir con la legalidad internacional es lo menos que el bloque puede hacer.

A ojos de la ministra de Exteriores sueca, Malmer Stenergard, esto permitiría "ejercer más presión sobre Israel" dada "la situación cada vez más deteriorada en Cisjordania". McEntee se ha mostrado optimista sobre las perspectivas de una futura decisión. "Por primera vez, creo que en bastante tiempo, muchos Estados miembros han manifestado su deseo de hacer más, de responder al creciente nivel de violencia en Cisjordania, de responder al comportamiento inaceptable de Israel", ha dicho.

Sin propuesta

"Muchos Estados miembros [de la UE] pidieron que se impulsara esta iniciativa", ha dicho Kallas respecto a suspender el comercio con los territorios ocupados. "Seguiremos colaborando con la Comisión en la presentación de propuestas", ha añadido Kallas, confirmando que optará por medidas comerciales, no sanciones para evitar necesitar unanimidad.

Preguntada, sin embargo, por qué no están esas propuestas ya encima de la mesa, si hace un mes que los ministros las debaten, Kallas ha recordado que el comercio no es su cartera y ha apuntado a la Comisión. A la espera, y a pesar de que la política comercial es competencia exclusiva de la UE, países como España, Irlanda o los Países Bajos están avanzando por su cuenta, aferrándose a la opinión del tribunal.

"Muchos Estados miembros quieren más. También hay muchos Estados miembros que no quieren más. Esta es la situación actual", ha reconocido Kallas. "Me alegra que hayamos podido imponer sanciones a los colonos violentos, ya que era un tema que llevaba tiempo sobre la mesa", ha añadido.

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