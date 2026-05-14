Crisis política
Dimite el ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, para disputar el liderazgo laborista a Starmer
La renuncia se produce en plena crisis interna del Partido Laborista
Redacción
El ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, ha presentado el jueves su dimisión. Su renuncia se produce en plena crisis interna del Partido Laborista y en las horas más bajas del primer ministro Keir Starmer tras los malos resultados electorales recientes. Algunos medios británicos señalan que Streeting podría intentar disputar el liderazgo del partido.
La dimisión se ha producido solo un día después de que el rey Carlos III de Inglaterra presentara el miércoles la agenda legislativa del Gobierno en el tradicional acto de apertura del nuevo curso en el Parlamento británico. El discurso, redactado por el Ejecutivo, puso el foco en los proyectos legislativos que el primer ministro, Keir Starmer, pretende impulsar en los próximos meses, incluido el refuerzo de la seguridad energética y de la defensa, además de mayores inversiones en los servicios públicos. La enorme inestabilidad de su Gobierno y la creciente crisis interna en el Partido Laborista, sin embargo, amenazan con empañar su agenda y con impedir la implementación de las nuevas medidas.
El monarca alertó de que el mundo es un lugar “cada vez más peligroso y volátil” y ha asegurado que el conflicto en Oriente Medio "pondrá a prueba" la seguridad energética, económica y de defensa del Reino Unido. El Ejecutivo pretende tramitar varias leyes para preparar al país ante este escenario, incluido un proyecto de ley de independencia energética para potenciar el desarrollo de energías renovables y una mayor cooperación económica y de defensa con la Unión Europea.
- Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora: 'Soy el único padre del mundo que va a aprender a caminar a la vez que su propia hija
- Ibai Gómez es el entrenador elegido por el Real Zaragoza
- Pisos de más de 115 metros cuadrados en una urbanización con piscina: así serán las nuevas viviendas más baratas de Miralbueno
- La claves económicas del descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF: en torno al 40% del presupuesto, menos ingresos, reconstrucción masiva de la plantilla, bajón en los gastos...
- El calendario escolar en Aragón para 2026-2027 ya es oficial: estas serán todas las vacaciones, festivos y puentes del próximo curso
- Jardí, Rubén Díez, el nuevo Real Zaragoza de Lalo Arantegui y una responsabilidad histórica
- Zaragoza tendrá un nuevo barrio con 95 chalés y varios bloques con 405 viviendas al sur de la ciudad
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el Canal Imperial de Aragón a la altura de La Cartuja Baja