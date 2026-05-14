Trump afirma que Xi ofreció la ayuda de China para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su homólogo chino, Xi Jinping, le ofreció "ayuda" con la guerra de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz durante la reunión que mantuvieron en Pekín. "Al presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo. Me dijo: 'Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría serlo'", explicó Trump en una entrevista con la cadena Fox News desde China.

Según un extracto de la entrevista, que se emitirá por completo este jueves por la noche en Estados Unidos, Trump afirmó que al presidente chino "le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz". Según el líder estadounidense, Xi también se habría comprometido ante Trump a no suministrar equipamiento militar a Irán. "Dijo que no va a entregar equipo militar, lo cual es una declaración importante. Pero, al mismo tiempo, dijo que compran gran parte de su petróleo allí y que les gustaría seguir haciéndolo", explicó.

La guerra de Irán ha ganado peso en la visita de Trump a China porque en los días previos Washington pidió a Pekín un papel más activo ante Teherán, al considerar que el bloqueo de Ormuz afecta directamente a los intereses energéticos y comerciales de China, ya que por esa vía pasan aproximadamente el 45 % de sus importaciones de gas y petróleo.

China y EEUU acuerdan que Irán no tenga armas nucleares

Xi y Trump coincidieron en la reunión que Irán no debe tener "nunca" armas nucleares y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz al transporte de hidrocarburos sin cobrar derechos de paso, según un comunicado de la Casa Blanca sobre esa primera reunión.

Trump, que se encuentra de visita oficial a Pekín por primera vez desde 2017, en su primer mandato, mantendrá este viernes un nuevo encuentro con Xi antes de regresar a Washington.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, corroboró en una entrevista con la cadena CNBC que China va a intentar "utilizar su influencia sobre Irán para contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz", vía por la que transitaba antes del bloqueo una quinta parte del comercio mundial de petróleo. Bessent dijo que "Pekín tiene un interés directo" en garantizar la normalización del tránsito por el estrecho debido a su "elevada dependencia energética" del crudo procedente de Oriente Medio. "Es muy probable que trabajen entre bastidores en la medida en que tengan capacidad de influencia sobre el liderazgo iraní", declaró.

El responsable del Tesoro estadounidense subrayó que China es "el mayor importador mundial de petróleo" y que una parte significativa de sus suministros energéticos procede de esa región. Apuntó que el flujo estable de crudo a través de Ormuz, ahora interrumpido por la guerra en Irán, es "clave tanto para la economía china como para el mercado energético global". Según Bessent, más de la mitad del crudo que importa Pekín tiene origen en Oriente Medio, mientras que "prácticamente la totalidad de las exportaciones iraníes de petróleo se dirige al mercado chino".

Coincidencia de intereses

Las declaraciones llegan tras las reuniones mantenidas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en la capital china. Según la cadena, ambos dirigentes coincidieron en la importancia de mantener abierto el estrecho de Ormuz para asegurar la estabilidad del suministro energético global. Xi habría expresado la oposición de China a la militarización de la zona y a cualquier medida que pueda restringir el libre tránsito marítimo, agrega CNBC.

El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, es uno de los principales cuellos de botella del comercio energético, por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo global. En este contexto, la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha continuado descendiendo hasta situarse en una media de 18,98 millones de barriles diarios (mbd) a mediados de abril, lo que supone un recorte cercano al 34 % respecto al bombeo registrado en febrero, según datos del informe mensual del cartel y estimaciones de varios institutos independientes.

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La pérdida acumulada por el grupo de doce países desde finales de febrero ascendería a 9,67 millones de barriles diarios, de acuerdo con dichas fuentes, que atribuyen el descenso a las tensiones derivadas del conflicto en Irán y a las restricciones en el tránsito por el estrecho de Ormuz.