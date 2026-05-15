Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dictamen muerte IES ÍtacaPisos de lujo ZaragozaSobrecostes obras PortilloCrónica Casademont ZaragozaAniversario 15MMillán Salcedo ZaragozaAscensor colegio Valdefierro
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que Xi y él comparten una visión "similar" sobre el fin a la guerra en Irán

Un caza de EEUU, en un buque de asalto anfibio, en el océano Índico, este miércoles.

Un caza de EEUU, en un buque de asalto anfibio, en el océano Índico, este miércoles. / Sgt. Trent Henry/U.S. Marine / Z

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents