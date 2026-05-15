Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que Xi y él comparten una visión "similar" sobre el fin a la guerra en Irán

Israel pide que Francesca Albanese esté "entre rejas"

El representante de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha pedido este jueves encarcelar a la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, después de que un juez federal de Estados Unidos haya decidido en la víspera suspender las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump contra ella.

"Ninguna orden provisional cambiará el simple hecho de que Francesca Albanese está aprovechando su cargo en la ONU para llevar a cabo una campaña de incitación política contra Israel y Estados Unidos", ha señalado en sus redes sociales, donde ha reclamado que Albanese "debería estar entre rejas".