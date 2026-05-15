Reunión en Pekín
Trump dice que Xi Jinping y él comparten una visión "similar" sobre el fin de la guerra en Irán
El presidente de EEUU aseguró que su país y China han cerrado "acuerdos comerciales fantásticos"
EFE
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes antes de almorzar con su homólogo chino, Xi Jinping, que ambos comparte una visión "muy similar" sobre cómo poner fin al conflicto en Irán, que Estados Unidos e Israel iniciaron a finales de febrero y que desembocó en el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.
"Hablamos sobre Irán. Tenemos una opinión muy similar sobre Irán. Queremos que se acabe y no queremos que tengan un arma nuclear y queremos que estrecho se abra", indicó Trump en un encuentro en Zhongnanhai, el complejo cercano a la Ciudad Prohibida de Pekín que acoge a la cúpula del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante).
Trump dijo que Irán decidió cerrar el estrecho y explicó que Estados Unidos decidió entonces "cerrarlo encima de ellos, pero queremos que se abra", porque es "algo desquiciado y no es bueno".
El mandatario reiteró que Irán no puede tener un arma nuclear y que Xi y él están "bastante de acuerdo" en ese y otros puntos.
Las declaraciones de Trump están en línea con los detalles compartidos por la Casa Blanca sobre el contenido de las conversaciones este jueves entre ambos mandatarios y con las declaraciones de el Ministerio de Exteriores chino, que pidió abrir la puerta del diálogo y poner fin al conflicto, que pasa ahora por un período de alto el fuego y de negociaciones mediadas por Pakistán entre Washington y Teherán.
"La puerta del diálogo, una vez abierta, no debe volver a cerrarse", afirmó un portavoz del Ministerio de Exteriores chino en un comunicado, en el que defendió que las partes deben consolidar la actual "tendencia de distensión" y mantener la vía de una solución política. "Esta guerra, que no debería haber ocurrido, no tiene ninguna necesidad de continuar", indicó, que agregó que encontrar una salida beneficia tanto a Estados Unidos como a Irán.
Junto a Xi, Trump también dijo que ambos países han cerrado "acuerdos comerciales fantásticos, buenos para ambos países", algo que oficialmente no se han concretado en detalles desde ninguna de las dos delegaciones.
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