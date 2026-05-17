Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán agradece al Papa su posición "moral, lógica y justa" sobre el conflicto

Al menos dos muertos en un bombardeo israelí contra un coche en la ciudad de Gaza

Al menos dos gazatíes murieron y ocho resultaron heridos este sábado por la tarde en un bombardeo del Ejército israelí contra un vehículo en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, informó el Hospital Shifa de la capital gazatí.

"Mártires y heridos como resultado de un bombardeo israelí a un vehículo civil cerca de la Torre Al Wahida en la calle Al Shifa, oeste de ciudad de Gaza", recogió también un comunicado del servicio de emergencias de Defensa Civil de la Franja.