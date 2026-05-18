Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán advierte a EEUU de una respuesta "más contundente" ante cualquier nueva agresión

Japón estudia un presupuesto adicional ante el alza del precio del crudo

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afirmó este lunes que su Gobierno evaluará la posibilidad de elaborar un presupuesto adicional para el ejercicio fiscal en curso, ante la subida de precios del petróleo derivada del conflicto en Oriente Medio.

Takaichi dio órdenes al Ministerio de Finanzas de que "consideren la posibilidad de obtener financiación, incluyendo la elaboración de un presupuesto suplementario", afirmó según la cadena pública NHK durante una reunión con reunión con dirigentes del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y de su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin).