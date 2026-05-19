La Eurocámara suspende la inmunidad a Alvise Pérez para que se investigue la supuesta financiación ilegal de su partido

El Parlamento Europeo ha votado este martes a favor de suspender la inmunidad del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, a petición del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, para que pueda ser investigado por un supuesto delito electoral y de financiación ilegal de su partido, Se Acabó la Fiesta.

La Eurocámara ha dado el visto bueno a suspender la inmunidad de Alvise, que tiene cinco causas abiertas, al constatar que el supuesto delito se cometió antes de que fuera miembro del Parlamento. Además, la eurodiputada francesa de Agrupación Nacional Pascale Piera, encargada de elaborar el informe en el que se basa el voto, no ve motivos para pensar que la acusación trate de menoscabar su actividad política.

Los hechos son previos a las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 y fueron denunciados por el empresario Álvaro Romillo. Según el auto del Supremo, Alvise habría pedido 100.000 euros al empresario, sin que este dinero se reflejara en su contabilidad, a cambio de influencias y contactos desde su escaño en el Parlamento Europeo.

Financiación irregular y acoso

Es la segunda vez en apenas unas semanas que la Eurocámara da vía libre a juzgar a Alvise Pérez. El pasado mes de abril, el Parlamento también votó a mano alzada a favor de tramitar el suplicatorio para que se investigara el supuesto de acoso en redes sociales del eurodiputado contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

La pasada semana, el Supremo pidió un tercer suplicatorio. Esta vez, el tribunal solicitó suspender la inmunidad de Alvise para investigar el supuesto caso de acoso del eurodiputado contra sus dos compañeros de Se Acabó La Fiesta Diego Solier y Nora Junco, que acabaron abandonando el partido y mantienen su escaño como independientes.

Además, el eurodiputado tiene todavía dos causas pendientes. La primera, por la difusión de una PCR de covid falsa del que fuera ministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. La segunda, por presuntas amenazas contra el alcalde de Algeciras, José Antonio Lanzaluce.

Protección como eurodiputado

El levantamiento de la inmunidad de un eurodiputado solo afecta al delito específico que se le imputa. Por eso el Parlamento está tramitando cada caso de manera individual. En la práctica, Alvise no pierde ningún derecho ni tampoco su escaño como eurodiputado mientras dure la investigación.

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Los miembros del Parlamento Europeo tienen inmunidad, pero solo están protegidos cuando se considere que las acusaciones tienen por objetivo menoscabar su actividad política como miembros de la Eurocámara. Cuando se hayan cometido delitos que nada tengan que ver con la actividad el eurodiputado o sean previos a su llegada a la institución, las autoridades pueden reclamar la suspensión de esa protección, como ha hecho el Supremo. La Eurocámara lo investiga y en función de los resultados, vota.