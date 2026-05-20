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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | China y Rusia piden la reanudación de las negociaciones en torno a Irán

Un helicóptero despega de la cubierta del USS Rafael Peralta, en el mar Arábigo, en una imagen de este viernes.

Un helicóptero despega de la cubierta del USS Rafael Peralta, en el mar Arábigo, en una imagen de este viernes. / CENTCOM / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

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