Conflicto en Oriente Próximo, en directo | China y Rusia piden la reanudación de las negociaciones en torno a Irán

El ministro del Interior paquistaní viaja por segunda vez en una semana a Teherán

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó este miércoles a Teherán por segunda vez en una semana, mientras Islamabad intensifica su papel como canal de mediación entre Irán y Estados Unidos para reactivar unas negociaciones estancadas.

"El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, partió hacia Teherán esta mañana, donde ha aterrizado en la que constituye su segunda visita a Irán en menos de una semana. Se prevé que la actual visita tenga una duración de dos días", declaró a EFE un funcionario del Ministerio del Interior, que solicitó el anonimato.