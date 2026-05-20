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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La guerra de Ucrania entra en una nueva fase con los ataques masivos a Moscú

Ucrania lanza el ataque de drones contra Moscú más potente de toda la guerra

Ucrania lanza el ataque de drones contra Moscú más potente de toda la guerra

Javier Vendrell Camacho

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

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