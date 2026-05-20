Trump confirma su presencia en la cumbre del G7 que acogerá Francia en junio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la cumbre del G7 que tendrá lugar del 15 al 17 de junio en la ciudad balneario de Evian (región francesa de Auvernia-Ródano-Alpes). Así lo confirmó un funcionario de la Casa Blanca durante su visita al lago Lemán.

La presencia de Trump hasta ahora no estaba confirmada y es de las más esperadas en una cumbre que durará tres días, y donde el tema principal será la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, pero también el conflicto en Ucrania. Se espera que los líderes del grupo de economías avanzadas —Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos— se reúnan durante tres días en la ciudad balneario francesa, aunque según varios medios franceses, en este encuentro también se prevén tensiones entre el multimillonario republicano y otros jefes de Estado, después de que Trump haya lanzado numerosos ataques comerciales y diplomáticos contra los tradicionales aliados de Estados Unidos.

Recientemente, Trump se burló de Macron, durante un almuerzo privado en la Casa Blanca, mientras criticaba a los aliados de la OTAN por su negativa a sumarse a la guerra contra Irán que sacude Oriente Medio. "Llamé a Francia, a Macron, cuya esposa lo trata extremadamente mal. Todavía se está recuperando de un golpe en la mandíbula", afirmó el estadounidense entre risas. Este tipo de comentarios no sentaron nada bien en el Palacio del Elíseo.

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Según ha revelado Axios, el objetivo de Trump es abordar temas como la inteligencia artificial, el comercio y la lucha contra el crimen.